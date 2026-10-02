UDLAP fortalece su presencia en QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027

Cholula, Puebla; a 1 de octubre de 2026.- La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fortalece su presencia y prestigio en el ámbito universitario internacional al avanzar tres posiciones en el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, resultado que refrenda la presencia de la institución entre las universidades mejor posicionadas de América Latina y el Caribe.

Con una puntuación global de 62.3 puntos, la UDLAP se encuentra por encima del 90.3 % de las instituciones evaluadas en esta edición del ranking, que contempla a 517 universidades de América Latina y el Caribe.

En México, la Universidad de las Américas Puebla se ubica dentro del Top 5 de universidades privadas, en una edición que contempla la participación de 69 instituciones mexicanas.

Entre los resultados más destacados para la institución se encuentra el indicador de Citas por publicación, en el que la UDLAP ocupa el 2.º lugar en México. Este indicador mide el promedio de citas recibidas por publicación y es utilizado por QS para mostrar el impacto de la producción científica de las universidades.

Asimismo, la UDLAP se posiciona dentro del Top 3 de universidades mexicanas en el indicador de profesores con doctorado, resultado que refleja la sólida formación académica de sus docentes.

Excélsior

Los resultados obtenidos en esta edición del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027 reflejan el trabajo conjunto de la comunidad universitaria y el compromiso de la UDLAP con la excelencia académica, la investigación y la generación de conocimiento, pilares que contribuyen al posicionamiento de la Universidad de las Américas Puebla, fortaleciendo su presencia en el escenario de América Latina y el Caribe.