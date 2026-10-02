FGR destruye más de 3.7 toneladas de droga en Colima

Más de 3.7 toneladas de cocaína, metanfetamina y marihuana fueron destruidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima, en una acción que representó una afectación económica estimada en más de 648 millones de pesos para grupos del crimen organizado.

Durante la jornada fueron incineradas tres toneladas 339 kilos 609 gramos de clorhidrato de cocaína; 379 kilos 54 gramos de clorhidrato de metanfetamina, y 27 kilos 440 gramos de marihuana. También se destruyeron pequeñas cantidades de THC y una unidad del psicotrópico amitriptilina.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, al retirar estos narcóticos se evitó la eventual distribución de alrededor de 6 millones 679 mil 219 dosis de cocaína, 758 mil 109 de metanfetamina y 54 mil 880 de marihuana.

La diligencia estuvo a cargo del Ministerio Público Federal en Colima, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y contó con la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR para verificar el procedimiento.

Como parte de las mismas acciones también fueron destruidas 207 máquinas tragamonedas y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas. Todo lo eliminado estaba vinculado con 45 carpetas de investigación abiertas principalmente por delitos contra la salud.

En el operativo participaron representantes de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de autoridades locales que forman parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La FGR señaló que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones coordinadas entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia para retirar de circulación narcóticos asegurados durante investigaciones y operativos contra organizaciones dedicadas a su producción, almacenamiento y distribución.