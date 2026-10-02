Huracán Rachel y Frente Frío número 1 provocarán lluvias en gran parte del país 

La circulación del huracán Rachel, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur (sur), vientos máximos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de cinco a seis metros de altura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que Rachel, que se aleja lentamente de costas mexicanas, ocasionará también olas de dos a tres metros de altura en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Destacó que por la mañana, el huracán se localiza a 410 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 545 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a nueve kilómetros por hora.

"Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en

niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de

los estados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de protección civil", indicó.

El SMN pronosticó lluvias intensas en Sinaloa (sur), Nuevo León (norte y noreste), Tamaulipas (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, centro y sur), Coahuila (sur y este), Guerrero (norte, este y centro), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (sur y este) y Campeche (norte, centro y sur).

Puntuales muy fuertes en Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Durango (sur), San Luis Potosí (norte y este), Michoacán (norte y este), Guanajuato (sur), Puebla (sureste), Veracruz (norte, sur y centro), Chiapas (sur y norte), Aguascalientes, Estado de México (oeste y suroeste), Yucatán (norte y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Fuertes en Baja California Sur (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, y chubascos en Colima, Sonora y Chihuahua.

Las precipitaciones se deben al paso del huracán Rachel, el Frente Frío número 1, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, una circulación ciclónica, así como por canales de baja presión y la onda tropical número 42.

Además, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste

mexicano, incluida la Península de Yucatán, por lo que se pronostican temperaturas

máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (norte),

Sinaloa (norte) y Sonora (noroeste).

De 35 a 40 grados en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo (noreste), Puebla y Morelos.

Asimismo, se espera viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora; de 40 a 60 kilómetros por hora kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 40 kilómetros por hora en Sinaloa, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.