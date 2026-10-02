Martí Batres anuncia proceso para firmar Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el inicio del proceso de acuerdo para concretar la firma de sus Condiciones Generales de Trabajo antes de finalizar 2026, atendiendo una demanda laboral que permanecía pendiente desde hace 14 años. La medida beneficiará a la base trabajadora mediante un consenso articulado con el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

Durante la conmemoración del Día de las y los Trabajadores del ISSSTE, el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, informó sobre la apertura de esta mesa de negociación institucional. En el balance a dos años de gestión, la dependencia destacó datos duros sobre la mejora laboral: la jornada de trabajo se amplió voluntariamente de seis a ocho horas para 20,000 personas de las ramas médica y paramédica, lo que mejoró salarios, prestaciones y bases de jubilación. Asimismo, se logró la renivelación salarial de 22,000 trabajadores administrativos, 1,200 trabajadores sociales y 500 rehabilitadores físicos, sumado a la contratación de 1,295 especialistas.

Al refrendar el compromiso de la institución con el servicio público, Batres Guadarrama enfatizó la relevancia del acuerdo laboral al señalar que “en 14 años no se han firmado las Condiciones Generales de Trabajo, pero los trabajadores tienen derecho y a partir de hoy abrimos el proceso para el acuerdo para que antes de que termine este año estén firmadas las Condiciones Generales de Trabajo entre el ISSSTE y las y los trabajadores”. Asimismo, reafirmó la visión social de la administración al subrayar que “una muy importante es recuperar la supremacía de lo público y de lo social, sobre todo, sobre cualquier interés particular: primero la gente, primero el pueblo y primero las y los trabajadores”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTISSSTE, Roberto Javier Gómez Gómez, confirmó que se acordó un pago para uniformes en monedero electrónico que se entregará en noviembre, con montos de 8,000 y 9,000 pesos según los requerimientos del área. En el acto, las autoridades entregaron 117 reconocimientos por años de servicio a personal con trayectoria de entre 10 y 60 años en la institución.