La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia mañanera del 18 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien continúa con su gira en China para participar en la Cumbre de la APEC.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que se hablaron en su conferencia de este miércoles.

7:46 Horas | Reestructura de Talleres Gráficos se hará en dos fases; abrirán contrataciones e impulsarán Ley de Imprenta Nacional

La reestructuración que proyecta el gobierno de Talleres Gráficos de México se hará en dos fases. La primera de ellas se realizará a partir de hoy y hasta junio de 2027 e incluye cambios en la Junta de Gobierno para pasar de 4 a 7 integrantes, tres de ellos independientes y en ella participarán representantes del IPN, UNAM y el Tecnológico de Monterrey: Ángel Eustorgio Rivera González, Raúl Juan Contreras Bustamante y Josefina Cortés Campos, respectivamente.

7:39 Horas | Hoy por la tarde se publicará decreto sobre Talleres Gráficos de México; se cambiará a persona que lo dirige

El decreto presidencial con el que se busca fortalecer a Talleres Gráficos de México a raíz de la corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) será publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF), adelantó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien destacó que con este se refuerza la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas en este organismo.

Con este decreto, algunos de los cambios que vendrán será en la dirección de Talleres Gráficos de México, donde será nombrada una nueva persona, además de que la Junta de Gobierno pasará de 4 a 7 integrantes y tendrán participación representantes de la UNAM, IPN y del Tecnológico de Monterrey, explicó la funcionaria.

Mañanera de Sheinbaum hoy 18 de noviembre: Video completo