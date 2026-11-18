Al conectarse desde China a la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abordaron temas comerciales y se acordó nuevamente reunirse en el marco de la cumbre del G20 programada para diciembre, en Florida.

La jefa del Ejecutivo consideró que fue "una muy buena reunión, muy agradable" con su homólogo, de quien dijo "estaba en muy buen ánimo". En la transmisión comentó que el equipo mexicano le informó sobre los avances de las negociaciones comerciales.

"Se le informó al presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y pues podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump. Y acordamos nuevamente reunirnos en la reunión que va a haber en Mar-a-Lago para el G20", expuso sobre el encuentro en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversan en Shenzhen, China, previo al banquete de la Cumbre APEC 2026. Especial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó la reunión de cordial con Donald Trump y su equipo. El titular de Economía consideró que las negociaciones "es terreno avanzado", además de recordar que se han tenido 56 reuniones técnicas, además de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha recibido o se ha comunicado con parte del gabinete de Trump, en específico con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

"Fue una reunión cordial. Y bueno, se han llevado a cabo, como ustedes saben, 56 reuniones técnicas. Nuestra presidenta ha recibido en varias ocasiones a los titulares, a los responsables de Estados Unidos o bien hablado con ellos por Zoom, con Lodnick, con Greer. Entonces, pues ya el terreno está avanzado y pues debo decir que hay de parte del presidente de Trump una relación afectuosa, muy respetuosa con nuestra presidenta", comentó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, enfatizó que la relación con Estados Unidos se da en un espacio de diálogo y de respeto. El canciller afirmó que México también dialoga con otros países para seguir avanzando en profundizar las relaciones que tiene el país con todo el mundo.

Sobre la presencia de México en la APEC, el funcionario federal consideró que ha sido exitosa la participación mexicana. "En este caso, en la región del Pacífico, empezando por nuestros anfitriones aquí en China, pero también con nuestros vecinos, con países de América Latina, con otros países de Asia. Así que un viaje muy intenso encabezado por la presidenta, una agenda muy amplia, con muchos temas, pero creo que muy exitosa", manifestó.