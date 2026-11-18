La transformación de Talleres Gráficos de México dará un nuevo paso este miércoles 18 de noviembre, luego de que la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, anunciara que el decreto correspondiente será publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La funcionaria adelantó que los cambios tienen como propósito reforzar los mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas dentro del organismo, así como mejorar sus procesos administrativos y operativos.

Actualmente, Talleres Gráficos de México es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, que cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propios, además de autonomía administrativa y operativa. Entre sus responsabilidades destaca la prestación de servicios editoriales y de impresión para instituciones públicas, organizaciones sociales y particulares.

Su actividad incluye la elaboración de documentos oficiales y de alta seguridad, como credenciales, licencias, certificados, identificaciones, placas y diversos materiales utilizados por dependencias del gobierno federal.

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Sin embargo, el proyecto de reestructuración contempla dos fases para ampliar sus capacidades y modificar su función estratégica. La fase uno busca el fortalecimiento y transparencia mediante:

Nueva Junta de Gobierno: Se amplía de 4 a 7 integrantes. Se incorporan tres representantes independientes propuestos por la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey, además de titulares de Segob, Hacienda, Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Consejería Jurídica.

Se amplía de 4 a 7 integrantes. Se incorporan tres representantes independientes propuestos por la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey, además de titulares de Segob, Hacienda, Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Consejería Jurídica. N ueva dirección general: Se designa a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como titular, con la regla de que no haya sido representante, socio o empleado de proveedores del sector en los 5 años previos.

Transparencia y control: Creación de un padrón público de contratistas y proveedores, registro abierto de contratos y exclusión de empresas sancionadas o con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Homologación: Unificación de tarifas y precios para el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, la segunda fase de esta transformación busca convertir a Talleres Gráficos de México en una empresa nacional con atribuciones específicas para producir documentación y materiales electorales, además de documentos de seguridad.

Para alcanzar este objetivo, también se prevé modernizar sus instalaciones, maquinaria y equipo especializado, con la finalidad de fortalecer la capacidad de producción y garantizar mejores condiciones de calidad y seguridad.

Otro de los puntos centrales será establecer mecanismos de compras abiertas y promover modificaciones legales para que la elaboración de documentación y materiales electorales quede a cargo de entes públicos, siempre bajo los lineamientos y especificaciones técnicas de control de calidad establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Con la publicación del decreto en el DOF, el gobierno federal dará a conocer formalmente los alcances de esta nueva etapa, que pretende consolidar a Talleres Gráficos de México como una institución estratégica para la producción de documentos oficiales y electorales, con mayores controles sobre el uso de recursos y sus procesos de contratación.