La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que se mantienen las investigaciones por los bloqueos registrados el martes 17 de noviembre en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, luego de detectar indicios de que algunos participantes habrían recibido dinero de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada para sumarse a las protestas.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velazquez, explicó que, de acuerdo con la información recabada hasta el momento, los manifestantes habrían sido convocados y financiados por personas vinculadas con una organización criminal cuyo presunto líder se encuentra actualmente privado de la libertad.

Sí tuvimos la información de que efectivamente en una manifestación por Santa Fe había una manifestación de personajes, personas que habían recibido un pago por hacer una manifestación, lo que llamó la atención es que eran, quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad, pues ya está la investigación y se va a proceder porque no puede ser que estén pasando por hacer bloqueos, sobretodo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada", externó.

Durante sus declaraciones, la funcionaria señaló que uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue el origen de los recursos utilizados para movilizar a los participantes. Versiones extraoficiales apuntan a que algunas personas habrían recibido alrededor de 250 pesos por participar en los cierres viales, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

De acuerdo con las líneas de investigación, las movilizaciones presuntamente habrían sido promovidas desde un centro penitenciario federal ubicado en Tepic, Nayarit, por un líder criminal relacionado con dicha organización. Los bloqueos se habrían presentado bajo el argumento de exigir mejores condiciones de reclusión y atención médica para las personas privadas de la libertad.

Rodríguez Velázquez consideró preocupante que se pretenda utilizar una garantía constitucional, como la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, para encubrir o facilitar actividades ilícitas. En ese sentido, subrayó la importancia de esclarecer quiénes estuvieron detrás de la organización y el financiamiento de las protestas.

Hay que ver quién es el que está entro y está mandando a la gente a bloquear y pedir condiciones por medio de un bloqueo. Entonces sí se va a investigar y se va a dar con los responsables y pedirle a la población que no hay necesidad de ningún bloqueo, se les atiende inmediatamente, las puertas del diálogo siempre van a estar abiertas", apuntó.

La secretaria evitó proporcionar nombres o mayores detalles sobre los presuntos involucrados, con el propósito de no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

Las investigaciones continúan para identificar tanto a quienes habrían financiado y promovido los bloqueos como a las personas que participaron en su ejecución, así como para determinar las posibles responsabilidades penales correspondientes.