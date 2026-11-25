Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el dirigente de la Sección 7, Isael González Vázquez, informó que el próximo 3 de diciembre se instalará una mesa técnica para establecer el número de maestros que se necesitan en Chiapas y fijar una ampliación de plazas.

El encuentro, donde también participó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, tuvo una duración de casi cuatro horas y se acordó una nómina extraordinaria para esta quincena para docentes del estado.

“Se acordó una mesa técnica para el 3 de diciembre en Chiapas para entregar toda la documentación donde estamos comprobando que exactamente hace falta maestros en Chiapas, de todos los niveles. Algunos niveles con mayor necesidad y estamos hablando, por supuesto, de un costo muy alto que no tenemos la cifra en este momento; cuando se dé esa reunión, la Secretaría de Hacienda va a revisar cuál es el costo de la demanda que traemos. Estamos planteando plazas de nueva creación porque hay muchos compañeros interinos, eventuales, les llaman ahora, con salarios de 3,200 a la quincena. Es totalmente injusto”, manifestó a su salida.

El docente dijo que hay un compromiso del Gobierno federal para que el pago de los adeudos quede resuelto ahora en el mes de diciembre para los compañeros jubilados.

Isael González Vázquez no descartó que realicen movilizaciones si no hay cumplimiento de sus demandas.