El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, descartó que la Sección 7 de la CNTE se manifieste en la Ciudad de México, al destacar que hay diálogo y respuestas a sus demandas. “No, hay diálogo atención hay buena comunicación y respuestas”, consideró.

A su llegada a Palacio Nacional con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y líderes de la Sección 7 de la CNTE de Chiapas, el titular de Educación Pública manifestó que se revisarán los avances en la atención al magisterio de Chiapas y todo el rezago educativo.

Ante las demandas que existen de los docentes sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, reglas de jubilación por años de servicio, pagos pendientes y la reforma educativa, Mario Delgado afirmó que desde los gobiernos de la 4T los profesores han tendido aumentos del 80% y una recuperación salarial.

Este miércoles en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció a las 11:00 horas la reunión con los integrantes de la CNTE en Chiapas para dar seguimiento a acuerdos previos y revisar su pliego petitorio.

El encuentro se acordó durante su pasada gira estatal de finales de julio. Previo a la cita, docentes chiapanecos advirtieron sobre posibles movilizaciones o suspensiones de clases según el avance de las negociaciones.