Frente a las críticas de la oposición, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aseguró que la prueba PISA “difícilmente podrá orientar la política pública”, porque se aplica sólo a siete mil niños, pero quienes salen muy bien evaluados son los maestros mexicanos, que “están muy por encima del promedio de la OCDE”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, Mario Delgado respondió a las preguntas de la oposición incluidas las de tipo político, pues la priista Cristina Ruiz le preguntó si estaba en esa reunión en calidad de dirigente de Morena que usa la educación para apuntalar a su partido o como un secretario de Educación comprometido con su trabajo.

Los niños de México no necesitan un operador. Necesitan un secretario de tiempo completo, aunque ustedes hayan eliminado las Escuelas de Tiempo Completo. ¿Es cierto, sí o no, que usted fue designado coordinador de Morena para las elecciones 2027; si sigue operando para su partido?

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“¿Qué es más importante para usted, ganar elecciones en 2027 o que los millones de niños, niñas y jóvenes que hoy esperan una educación de calidad y que no alcanza el nivel básico?”, le lanzó la priista Cristina Ruiz.

Él le contestó que como dirigente de Morena le ganó al PRI 10 gubernaturas “y si me hubiera quedado un poco más, quizá ustedes ya hubieran perdido su registro”.

Delgado presume triunfos electorales ante el PRI

Mario Delgado dijo que “a mucha honra soy expresidente del Morena y la verdad es que prefiero que hablemos de educación, porque si hablo como exdirigente político, particularmente a su partido, le recuerdo que no le fue nada bien; por lo menos le ganamos 10 gubernaturas; son más, nada más que no me dieron la tarjeta correcta. Les ganamos muchas gubernaturas y de haber durado un poquito más igual y tal vez ya no tendrían ni su registro.

Y me dice que ‘la historia le va a preguntar cuántas elecciones ganó y cuántos niños aprendieron a leer y escribir y se lo contesto de una vez. Las elecciones que gané, bueno no las gané yo, sería mucha presunción; las ganó el pueblo de México y ¿cuántos aprendieron a leer y a escribir? Simplemente le dejo el dato histórico que hemos alcanzado una tasa de analfabetismo por debajo del 4%, una meta que persiguió nuestro país durante más de cien años”, contestó el secretario.

Mario Delgado responde a cifras de deserción escolar

A las preguntas sobre la creciente deserción escolar, principalmente en el bachillerato, Mario Delgado respondió que en primaria la deserción pasó de 0.6 a 0.3; en la secundaria, de 3.7 a 2.7; en la media superior, del 11.3 al 9.3 y en la Educación Superior del 7.5 al 5.1 y resaltó que “sé que a muchos aquí no les gusta el tema de las becas para estudiantes, lo consideran inútil, pero son las becas las que han ayudado a que los estudiantes se queden en las aulas”.

Interrogado por la panista Ivideliza Reyes sobre los adeudos que tiene la SEP con las prestaciones de los profesores del bachillerato, Mario Delgado respondió que “nos encontramos con adeudos desde 2014. Los hemos ido abordando poco a poco.

“Aquí está el TUAF (Titular de la Unidad de Administración y Finanzas) que lo voy a comprometer, porque así lo ha pedido la Presidenta. Tenemos más de dos mil 130 millones de pesos pendientes de pago de prestaciones y tenemos que se ha pagado ya una buena parte, más del 70%, es un monto menor; un 30%, lo que queda todavía pendiente”, precisó.