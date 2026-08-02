Luchan contra extinción del cangrejo azul en Veracruz

ALVARADO, Ver.— Bajo la luz de la luna llena decenas de cangrejos azules intentan cruzar cuatro carriles de una carretera de alta velocidad que va de Antón Lizardo hacia Boca del Río, en Veracruz.

Mientras, un grupo de voluntarios, entre los que hay hombres, mujeres y niños; armados con cubetas y escobas, alumbran con linternas los costados de la carretera, buscando justamente cangrejos azules.

A esta actividad le llaman la cangrejada y el objetivo, es tratar de hacer un puente humano para los cangrejos, es decir, cruzarlos desde la zona del manglar al mar, de lado a lado de la vía rápida.

Voluntarios armados con cubetas y escobas ayudan a los cangrejos azules a cruzar los cuatro carriles de la vía rápida que conecta Antón Lizardo con Boca del Río. Roxana Aguirre

Edgar Sillis recuerda claramente que, cuando era joven, venía a esta zona a las playas. No había carretera de cuatro carriles, ni plazas, ni residencias como ahora; sólo había una carretera sencilla por la que, las noches de luna llena de julio y agosto, podías ver miles de cangrejos azules cruzando del lado del manglar hacia el mar. Para completar su ciclo de reproducción.

Ahora, la población de cangrejo azul se ha reducido drásticamente. Ya no se ven miles intentando cruzar y los que lo hacen corren el riesgo de morir atropellados. Por eso Sillis y el resto de los voluntarios los están buscando, para llevarlos a salvo.

Con una escoba una cubeta y una hielera llegó un momento en que la cubeta estaba tan llena que se salían entonces agarré los más posibles aunque de regreso todavía muchos cruzando viene mucha gente de la playa entonces no se paran, no conocen y pasan y los atropellan”, explicó a Excélsior.

Ahí se reúnen autoridades del municipio y también la organización Earth Mission, quienes concentran a los cangrejos en cajas de plástico con agujeros en las tapas. Saben que deben actuar rápido, porque los cangrejos al estar todos juntos en espacio reducido, comienzan a pelear, hasta que se arrancan las “manos” o se matan entre sí.

Sergio Armando González ha sido desde hace más de una década un ferviente defensor y rescatista animal en la zona. Él es el presidente de Earth Mission y uno de los que organizan esta cangrejada desde hace al menos 10 años.

Ambientalistas proponen la instalación de pasos de fauna temporales basados en modelos australianos para reducir la mortandad de cangrejos durante julio y agosto. Roxana Aguirre

Sergio cruza los cuatro carriles de la carretera una y otra vez, cargando cajas o cubetas llenas de cangrejos y dando indicaciones. Esta noche se ha apostado en el camellón central a donde llegan las personas con las cubetas llenas de cangrejos para que sean sexados (divididos por su sexo) o separados en cajas diferentes.

Él no usa guantes para manejar a los cangrejos, que no se sienten cómodos y amenazantes activan sus pinzas. Sergio los toma por la parte trasera y los voltea, para explicarle a todas las personas ahí, incluidos muchos niños, cómo diferenciar a un macho de una hembra. Y también cómo identificar a las hembras con hueva, que son las que deben ser trasladadas al mar.

Lo que estamos haciendo es separar las hembras ovadas que son a las que tenemos que llevar a la playa a desove porque ellas en un ambiente normal llegarían pero por las construcciones ya no lo pueden hacer tenemos que darles el aventón es el paso de fauna lo que hacemos y a los machos y a las hembras no ovadas son a los que regresamos al manglar”, explicó

Claudia Álvarez era una de las personas que escuchaba atentamente, junto con sus cinco hijos.

“Vengo con mis hijos porque quiero enseñarles ésto (...) los mayores cuando eran pequeños lo aprendieron, que protejan a los animales”, dijo.

Ella recuerda que alguna vez llegó un cangrejo azul a su casa. Y trataron de protegerlo.

“Siempre les enseñé que hay que cuidar a los animales todo es importante y es parte de nuestro ecosistema si ellos faltan, entonces faltarán otras cosas”, expresó.

Sergio Armando González, presidente de Earth Mission, muestra a niños y adultos cómo diferenciar machos de hembras para garantizar que las hembras con hueva lleguen a salvo al Golfo de México. Roxana Aguirre

Mientras, González continuaba con la explicación para diferenciar machos de hembras. “Esta es una hembra, lo vemos porque la tapa de su abdomen es cóncavo los machos lo tienen de otra forma más recto y el dimorfismo O sea la diferencia entre sus quelas no están pronunciadas como la diferencia que hay en los machos”, dijo.

El proceso de desove del cangrejo azul las hembras deben llegar desde el manglar al Golfo de México donde comienzan a desovar. Cuando las hembras estaban libres de hueva deben ser llevadas hacia la zona del manglar para que continúen su ciclo natural, pues cruzar de nuevo sería peligroso.

El grupo de voluntarios en esta etapa se divide, unos van al manglar a liberar los cangrejos azules machos y las hembras no ovadas. Mientras que el otro grupo se dirige a la playa a liberar las hembras con hueva. Para que terminen el ciclo reproductivo.

La Riviera Veracruzana es una zona cuya explosión demográfica se remonta a hace poco más de una década. El área, ubicada muy cerca del Golfo de México entre Alvarado y Boca del Río se ha convertido en una de las zonas residenciales más cotizadas del Estado. Campos de golf, residencias y restaurantes se han instalado en zonas de dunas y manglares.

Esto ha afectado a toda la flora y fauna de la zona, incluida la población del cangrejo azul.

“Estamos hablando que en 2016 llegábamos a rescatar 50,000 ejemplares en 4 meses y el año pasado solo juntamos 2500, en 10 años se ha desplomado la población de cangrejo azul en la riviera”, dijo González.

Los ambientalistas han solicitado en varias ocasiones a las autoridades se realice un plan integral para poder ayudar a recuperar las poblaciones de cangrejo azul.

De acuerdo con González, esto implicaría varias medidas desde educación ambiental para los niños y adultos que es lo que tratan de hacer actualmente con estas cangrejadas así como la construcción de pasos de fauna.

“Esta es una de las pocas medidas que se han tomado en la zona poner señalética para que los autos disminuyan su velocidad (...) Las personas que pasan corriendo en sus autos lo ven, no pueden no verlo, que se detengan o no. Yo no puedo controlar la voluntad de los individuos, pero sí puedo mandar un mensaje permanente de decir ya lo sabes y ahí está diciendo es un regañador moral permanente que está ahí permanente invitando a las personas a bajarle a la velocidad y pensar”, afirmó.

La propuesta que ellos hacen de los pasos de fauna es tomar el modelo que se utiliza en Australia para el paso del cangrejo en donde una estructura de metal se levanta sobre la carretera. Considero que esta puede colocarse durante los meses de julio y agosto que es cuando se genera este cruce de cangrejos azules en la carretera y retirarse el resto de los meses.

Después de la liberación generalmente se hace una pequeña plática para concientizar tanto a niños como adultos de la importancia del cangrejo azul en la zona. No sólo ayudan a oxigenar el suelo sino también a limpiar la Laguna del manglar ya que consumen la materia orgánica que se encuentra ahí.

Los ciudadanos hacen un llamado a las personas a que se unan a estas brigadas o por lo menos protejan a la especie.

“Si los encuentran que no los maten que los contengan en una cubeta con una escoba Yo sé que parecen peligrosos la verdad es que sí dan miedo, pero con mucho cuidado con tenerlos y llevarlos a los centros de acopio hay que investigar porque hay centros de acopio”, dijo.

Se espera que durante la luna llena de agosto se genere de nuevo el ciclo reproductivo del cangrejo azul y se harán de nuevo cangrejadas para salvar a la mayor parte de cangrejos posible.