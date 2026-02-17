Llegan 3 mil 900 personas en crucero durante último día del Carnaval de Mazatlán

En el último día del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 el puerto recibió la visita de más de 3 mil 900 cruceristas, destacó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Este martes arribó procedente de Los Cabos, Baja California, el crucero "Royal Princess" con 3 mil 905 pasajeros y poco más de mil 320 tripulantes.

La secretaria del ramo, Mireya Sosa Osuna, señaló que los visitantes internacionales generan durante esta temporada de Carnaval una importante derrama económica, superior a los 4 millones de pesos.

Se trata del crucero número 8 en llegar al puerto en el mes de febrero, para sumar más de 28 mil 900 cruceristas en total.

En enero visitaron la ciudad 15 embarcaciones, con 51 mil pasajeros que generaron 82 millones de pesos en derrama económica, resaltó la dependencia.

Mientras que el año pasado la cantidad de visitantes internacionales a bordo de 124 cruceros fue de 436 mil, con una derrama económica de 695 millones de pesos

