Aprueban diputados sanciones contra violencia con IA y acoso laboral

El dictamen, que se envió al Senado para que continúe el proceso de aprobación, define que la violencia en línea es una discriminación de género y violación de derechos humanos y se origina en los desequilibrios de poder, el patriarcado y la misoginia.

También se avaló, con el voto a favor de todos los legisladores presentes en la sesión, el dictamen que adiciona unos artículos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de acoso sexual, laboral y hostigamiento laboral, a fin de que esta conducta se considere como una falta administrativa grave.

De prosperar esta reforma en el Senado, estas situaciones serán una razón de despido de servidores públicos y causa de para que las personas agresoras sean inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Plataformas, evitando así que puedan volver a ser contratadas.

