Aprueban diputados sanciones contra violencia con IA y acoso laboral
Reforma enviada al Senado sanciona violencia digital con IA y tipifica acoso y hostigamiento laboral como falta administrativa grave.
El dictamen, que se envió al Senado para que continúe el proceso de aprobación, define que la violencia en línea es una discriminación de género y violación de derechos humanos y se origina en los desequilibrios de poder, el patriarcado y la misoginia.
También se avaló, con el voto a favor de todos los legisladores presentes en la sesión, el dictamen que adiciona unos artículos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de acoso sexual, laboral y hostigamiento laboral, a fin de que esta conducta se considere como una falta administrativa grave.
De prosperar esta reforma en el Senado, estas situaciones serán una razón de despido de servidores públicos y causa de para que las personas agresoras sean inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Plataformas, evitando así que puedan volver a ser contratadas.
