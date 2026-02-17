Denuncian tiradero clandestino en Veracruz; simularon relleno, advierten

Habitantes de la comunidad Potrero de García de Tlacolulan, en Veracruz, denunciaron públicamente la operación de un vertedero ilegal a cielo abierto que, pese a haber sido clausurado por autoridades ambientales, continúa recibiendo basura desde diversos municipios de la región. La comunidad acusa a los responsables de violar los sellos de clausura y operar sin permisos desde 2021, presentándose falsamente como “relleno sanitario”.

Durante un pronunciamiento colectivo, vecinas y vecinos señalaron que, lejos de disminuir, la llegada de desechos se ha incrementado desde enero, lo que atribuyen a la participación de varios ayuntamientos que estarían depositando residuos de manera irregular.

Es ilegal, este vertedero es ilegal y está afectando la salud de nuestra gente. Ya había sido clausurado y violaron los sellos. Siguen tirando basura a cielo abierto”, expresaron integrantes de la comunidad.

Los habitantes advirtieron que la acumulación de basura ha provocado la formación de manadas de perros ferales, que merodean el sitio y han atacado animales domésticos pertenecientes a familias de la zona. Temen que, de no intervenir, pueda registrarse una agresión contra alguna persona.

Además, denunciaron la presencia masiva de ratas y fauna nociva, lo que incrementa el riesgo de infecciones y enfermedades gastrointestinales. Señalan también la contaminación del aire y del suelo por la descomposición de residuos y la ausencia total de medidas de control ambiental.

En este vertedero de basura llegan los desechos de cuando menos cinco municipios cercanos, de acuerdo con lo señalado, pero pese a que conocen la ilegalidad de cómo opera el sitio, siguen llevando las recolecciones de basura, por lo que consideran que hay omisión o complicidad por parte de autoridades locales al permitir la disposición de residuos en un espacio sin autorización.

Los quejosos anunciaron que solicitarán una mesa de las autoridades estatales para frenar la operación del vertedero y garantizar que se respete la clausura impuesta por la autoridad ambiental.

Pediremos el apoyo del Gobierno del Estado para acabar con esta ilegalidad lo antes posible. Hay que combatir las injusticias y lo vamos a hacer de manera coordinada”, señalaron.

La comunidad llamó a los municipios involucrados a detener de inmediato el traslado de basura al sitio y advirtió que continuarán documentando y denunciando cualquier actividad irregular.

RLO