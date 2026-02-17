SEP lanza el Mundialito Escolar 2026; prevén participación de 25 mil escuelas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio la patada inicial del Mundialito Escolar 2026, torneo deportivo que se realizará rumbo al Mundial de Futbol y que prevé la participación de 25 mil escuelas y alrededor de 125 mil equipos de Educación Básica y Media Superior en todo el país.

Desde el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Lerma, en el Estado de México, el titular de la SEP afirmó que las escuelas son el principal semillero del futbol nacional y exhortó a las y los estudiantes a inscribir a sus equipos a través de la página oficial del Mundialito Escolar 2026.

Delgado Carrillo señaló que no hay futbolista que no haya comenzado en el patio de su escuela, en la calle o en su barrio, por lo que, ante la realización del Mundial de Futbol 2026 en México, se impulsó este torneo para que el evento trascienda los estadios profesionales y llegue a las canchas escolares.

El funcionario destacó que el futbol es el deporte que mayor pasión genera en el país y subrayó que ya no es exclusivo de hombres, pues en los últimos años la femenil ha mostrado un crecimiento significativo, por lo que el Mundialito Escolar representa una oportunidad para que más niñas y jóvenes participen.

Explicó que el torneo iniciará en las escuelas y avanzará hasta contar con representaciones estatales en cada categoría.

En primaria participarán alumnas y alumnos de 9 a 12 años; en secundaria, de 12 a 15; y en nivel medio superior, de 15 a 18 años.

Indicó que la final nacional se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, recinto emblemático del deporte mexicano.

Y adelantó que se buscará la presencia de visores y clubes profesionales para observar a estudiantes con potencial para desarrollarse en el futbol de alto rendimiento.

