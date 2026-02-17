Casos de sarampión siguen al alza en Durango; se confirman 55 contagios

Los casos de sarampión continúan en aumento en Durango, donde este 17 de febrero la Secretaría de Salud en la entidad reportó un total de 55 contagios en todo el estado.

Los casos están distribuidos de la siguiente manera: 25 en Durango capital, 23 en Guadalupe Victoria, 1 en Vicente Guerrero, 1 en Gómez Palacio, y 5 más en Mezquital.

Citlali Solís Campos, directora de Salud Pública de la dependencia estatal, informó que la campaña de vacunación está dando buenos resultados y actualmente se tienen más de 241 mil dosis aplicadas en toda la entidad.

La funcionaria estatal llamó a la población a revisar su cartilla nacional de vacunación.

Estamos priorizando de acuerdo a la nueva estrategia nacional de atención al sarampión, a los grupos que oscilan entre 6 meses y 12 años de edad”.

Personal de Salud aplican la vacuna del sarampión a menores de edad Fotos: SS Durango

No es necesario comprar más vacunas

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores como parte del plan de acción contra el sarampión, en la que estuvo presente el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, quien al salir informó que no se requiere comprar más vacunas contra el sarampión.

Eduardo Clark comentó que la meta de vacunación es de 2.5 millones de aplicaciones a la semana y se busca aplicar 25 millones de vacunas las próximas semanas.

No necesitamos comprar más, tenemos garantía de casi 48 millones y hoy vimos con los gobernadores sus metas de vacunación para 2.5 millones a la semana vamos aplicar 25 millones de vacunas las próximas semanas”, refirió.

Incluyen cuatro estados en estrategia de vacunación

Esta semana se sumaron los estados de Sonora, Durango, Puebla y Tlaxcala a la estrategia prioritaria de vacunación contra el sarampión para evitar que la enfermedad se propague con velocidad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

Se reiteró que la campaña de vacunación se enfocará en grupos prioritarios, de seis meses a 12 años de edad y de 13 a 49 que no tengan completo su esquema de vacunación, y se incluirá a las personas de 50 años o más que no recuerden haber sido vacunados en otro momento de sus vidas.

En estados como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, que tienen un mayor número de contagios de sarampión, la orientación es que las personas de 13 años a 49 años, que no se han vacunado o que no recuerdan haberse vacunado, vayan por su dosis de vacunación.

Durante la rueda de prensa, el subsecretario de salud, Eduardo Clark, insistió en que hay 27 millones de vacunas disponibles y podría llegarse a 40 millones en los próximos meses.

La estrategia masiva de vacunación se propone vacunar a 2.5 millones de personas por semana contra el sarampión.

No significan que haya un brote que esté fuera de control. Lo que significa es que vemos indicios de que si no vacunamos de manera más rápida podría ese brote subir en su velocidad, es un tema preventivo.

En el resto de los estados, tenemos una tasa de incidencia de una menor transmisibilidad y velocidad. Sonora, Durango, Puebla y Tlaxcala, se suman esta semana porque hemos visto algún incremento de casos mayor al que teníamos y queremos sumarlos para que proactivamente podamos atenderlos más rápido”, insistió.

Clark estableció que desde febrero de 2025, cuando se registró el primer caso de sarampión, en Chihuahua, se confirmó el fallecimiento de 29 personas por esa enfermedad, de las cuales, 21 tuvieron lugar en esa entidad.

jcp