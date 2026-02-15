Recrean la Defensa de Mazatlán durante Carnaval

Con una función de pirotecnia, en su tercera jornada el Carnaval Internacional de Mazatlán presentó una escenificación de la defensa de ese puerto, en 1864, durante la invasión francesa.

La edición 2026 del Carnaval Internacional, “Arriba la Tambora”, tuvo el espectáculo piro musical en la plaza de Olas Altas, a la que asistieron 95 mil personas.

Durante casi media hora, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, con pirotecnia, reviviendo la épica noche de marzo de 1864 en el Puerto de Mazatlán, cuando el Ejército Francés en la embarcación “La Cordelière” intentó tomar la costa.

El Ejército Mexicano, desde tierra, protegió la ciudad al contener y vencer al enemigo.

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, y la presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, estuvieron presentes durante el sorprendente espectáculo de pirotecnia.

Los fuegos artificiales estuvieron a cargo de Jorge Márquez. Se utilizaron seis barcazas para lanzar la pirotecnia desde el mar, y otros puntos en tierra.

Este espectáculo fue acompañado por el sonido local que interpretó temas clásicos de la tambora como “El niño perdido”, “Amor Eterno” interpretado por Lola Beltrán, “El Coyotito”, “La Cuichi”, “Mazatlán”, “Palillos Chinos” y “El Sinaloense”.

De acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, en este tercer día de la fiesta porteña se registró una asistencia de más de 123 mil personas, entre locales y turistas.

En la zona de la playa Olas Altas, frente al casco histórico de Mazatlán, se calculó en 95 mil asistentes, y en el Estadio “Teodoro Mariscal” fueron 23 mil personas.

