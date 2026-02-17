Médicos residentes del IMSS tendrán descanso obligatorio de 24 horas por día trabajado

Por cada día trabajado, los médicos internos de pregrado y los médicos residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrán un descanso obligatorio de 24 horas a fin de salvaguardar su salud física y mental, anunció su director general, Zoé Robledo.

Durante la ceremonia de clausura del ciclo académico 2025-2026 y la apertura del ciclo 2026-2027 de los cursos de especialización médica, el funcionario destacó que en el IMSS se eliminaron las guardias mayores a 24 horas y también las denominadas post guardias.

La evidencia es más que contundente: Más de 24 horas sin descanso posterior provoca fatiga, irritabilidad, falta de concentración, fallas en la memoria y desde luego, pues afecta la toma de decisiones y reduce la capacidad de reacción, más aún en situaciones críticas y en más aún, en escenarios clínicos.

Ceremonia de clausura del ciclo académico 2025-2026 y la apertura del ciclo 2026-2027 en el IMSS Foto: IMSS

Por eso es que tomamos esta decisión, descanso obligatorio de 24 horas posterior a las actividades clínicas y complementarias de médicos internos de pregrado, pero desde luego para médicos y médicas residentes en el IMSS. Es decir, no más guardias de más de 24 horas, no más postguardia, hoy en el Seguro Social las guardias son de máximo 24 horas, por 24 de descanso”, detalló.

En el evento realizado en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Zoé Robledo añadió que no se trata de una reducción de responsabilidad profesional, sino de una estrategia de seguridad académica y de seguridad para el paciente, que a su vez mejorará la atención médica.

No es un privilegio, no es un beneficio discrecional, no es una dádiva graciosa. No, no lo es. Es una norma institucional, no es un favor otorgado de manera subjetiva, no es una falta de compromiso ni de vocación.

IMSS incrementó a 71 mil las residencias médicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolida una expansión sin precedentes en la formación de especialistas, al incrementar significativamente el número de becas para residencias médicas a partir de 2019, al pasar de 44 mil a 71 mil lugares en los siete años de la Cuarta Transformación, informó el director general del Instituto, Zoé Robledo.

Durante su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Seguro Social expuso que en los 12 años previos, el IMSS otorgó cerca de 44 mil becas para especialidades médicas.

Indicó que en años anteriores en el IMSS se ofertaban menos lugares, por ejemplo, en 2006 eran 2 mil 450 becas; en 2013 eran 3 mil 300 y en un periodo de 12 años sumaron cerca de 44 mil becas; a partir de 2019, el Instituto inició una estrategia decidida de fortalecimiento de la formación médica especializada. Ese año se incrementó la oferta a 5 mil 800 becas; en 2020, el número ascendió a 8 mil 300, y desde entonces el crecimiento ha sido sostenido y progresivo.

Zoé Robledo detalló que para evitar que el aumento de becas impactara en la calidad de la atención, el IMSS fortaleció su capacidad formativa al incrementar de 200 a 393 las sedes de especialidad en todo el país, crecer de 894 a mil 325 los cursos de especialización, por lo tanto, los médicos residentes activos (R1 a R4) aumentaron de 13 mil a 25 mil.

La única forma que tiene el Estado mexicano y las instituciones para poder cubrir esas vacancias de médicas y médicos especialistas en el largo plazo es formar más, en más lugares y en las especialidades que necesita la institución”, apuntó.

Refirió que la etapa formativa de las médicas y médicos en la especialidad no ocurre en las aulas, sino en sedes que son las unidades médicas y hospitales de donde ingresan los estudiantes que presentaron el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) a fin de iniciar su formación en alguna de las 71 especialidades que ofrece el Seguro Social.

El director general del IMSS explicó que el crecimiento no solo fue numérico. Se realizaron inversiones para mejorar áreas de estudio, espacios de descanso e incluso habilitar gimnasios en algunas sedes, con el objetivo de fortalecer el bienestar físico y mental de los médicos residentes.

Señaló que la formación de médicos residentes responde a una necesidad estructural: cubrir vacantes de especialistas en el sistema público de salud. Durante años, una proporción significativa de egresados optaba por la práctica privada; hoy, cada vez más especialistas permanecen o regresan a las instituciones públicas.

Durante muchos años, a pesar de que egresaran tres mil, muchos de ellos se iban a la práctica privada y ya no optaban por un hospital o una institución pública, hoy están regresando, entre otras cosas, porque estamos formando en función de la necesidad de la propia institución”, precisó.

Zoé Robledo destacó que hoy se realizará una ceremonia en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI en la que ingresarán 10 mil 127 médicas y médicos, al tiempo que egresarán 7 mil 432 residentes que concluyen el ciclo 2025-2026.

Anunció que el próximo proceso de reclutamiento iniciará en marzo, con el objetivo de continuar fortaleciendo las áreas estratégicas y garantizar atención oportuna y de calidad a la derechohabiencia.

