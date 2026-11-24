La senadora Virginia Magaña Fonseca, secretaria general del Partido Verde en Guanajuato, consideró que la aprobación de la Ley General de Bienestar Animal representa un avance para cambiar la forma en que se entiende y se trata a los animales en México, al reconocer que no son objetos, sino seres capaces de experimentar dolor, miedo y sufrimiento.

Durante una entrevista con Yuriria Sierra, en Imagen Radio, la legisladora destacó que la nueva legislación amplía la protección más allá de los perros y gatos, pues también contempla a los animales de producción y de trabajo, así como las condiciones en que son comercializados y transportados.

“Tenemos que tener muy claro que los animales no son objetos que se compran y se desechan”, señaló al referirse a la regulación de los criaderos y a la prohibición de la venta de animales en la vía pública.La protección animal debe ir más allá de las mascotas

Magaña Fonseca explicó que la legislación desarrolla la reforma constitucional aprobada en 2024, que prohibió el maltrato animal. A su juicio, uno de los cambios relevantes es que incorpora mecanismos para atender no solamente los casos de agresión, sino también el abandono y las condiciones en que viven los animales.

La senadora también puso énfasis en la prevención. Consideró necesario mantener campañas de esterilización, vacunación y adopción, además de contar con un registro nacional de mascotas que será gratuito y obligatorio.La ley también contempla a los animales de producción y de trabajo

Graciela López Herrera

La legisladora subrayó que el alcance de la norma incluye situaciones que suelen quedar fuera de la atención pública, como el trato que reciben los animales durante su transporte y comercialización.

En ese sentido, sostuvo que el bienestar animal debe abordarse de manera integral y no limitarse a los casos de maltrato que se hacen visibles mediante videos o denuncias en redes sociales.La aplicación de la ley dependerá de los tres órdenes de gobierno

Sobre las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento, Magaña Fonseca explicó que participarán instancias federales, estatales y municipales. Estas deberán atender las denuncias y aplicar las medidas previstas en la legislación.

Entre las herramientas contempladas mencionó los arrestos administrativos, el decomiso de animales y la clausura de establecimientos, además de las sanciones económicas establecidas en la ley.

La senadora consideró que la aprobación legislativa es apenas el primer paso y que el siguiente reto será convertir sus disposiciones en resultados. Para ello, dijo, tanto las autoridades como la sociedad deberán exigir su cumplimiento.