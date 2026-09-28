"Les truncaron el futuro": claman justicia tras asesinato de 2 estudiantes de 17 años en Cuernavaca

Integrantes de la Resistencia Universitaria condenaron el asesinato de sus dos compañeros Shamed y Gael, ambos de la Preparatoria 2 de Altavista y aseguraron que en lo que va del año han sido en total 7 los estudiantes asesinados y hasta el momento no hay espacios escolares que garanticen la seguridad en la Universidad de Morelos.

En la puerta de la Facultad de Medicina dos estudiantes de la resistencia expresaron: "Lamentamos profundamente el asesinato de nuestros compañeros Cristian y Gael. Nos duele su fallecimiento y compartimos el dolor de sus familias, compañeros y seres queridos. Nos duele que a menos de 15 días del feminicidio de nuestra compañera Claudia, dos compañeros más sean víctimas de la violencia que arrasa a todo el estado. Nuestros compañeros son ya siete, contando estos dos, asesinados en menos de un año."

Por la mañana estudiantes y amigos de los jóvenes realizaron un homenaje en la Preparatoria 2 y antes del medio día en la Iglesia de San Antón se realizó una misa con el cuerpo de Shamed, uno de los dos jóvenes asesinados el pasado 26 de septiembre en la colonia Chulavista de Cuernavaca.

En la misa estuvieron presentes sus padres y ahí pidieron justicia. Rogelio Arce Morales, padre de Shamed, dijo: "La exigencia es que no se quede como se han quedado muchos casos, parados. Son dos jóvenes de 17 años que que les truncaron el futuro. Truncaron las carreras, los sueños. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por no más sentirse aquellos más que los otros? ¿Por qué? ¿Porque traían una moto? Les vuelvo a repetir, ¿entonces no somos libres de traer una motocicleta? ¿No somos libres de estar parados en una esquina? ¿O ya no somos libres ni siquiera de salir? Es lo que yo no entiendo. Porque si están hablando de seguridad, ¿dónde está la seguridad?".

Con el caso suman siete estudiantes asesinados en Morelos en lo que va del año. Pedro Tonantzin

De acuerdo con el relato del padre, su hijo había estado en una reunión familiar por el cumpleaños de su esposa.

Posteriormente, Shamed salió acompañado de Gael y otros jóvenes al atrio de la iglesia y acudieron a una tienda departamental y al llegar a una vivienda, sujetos armados les dispararon.

Rogelio Arce pidió no etiquetar a los jóvenes por encontrarse en determinado lugar o portar una motocicleta.

En tanto, el Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que la dependencia a su cargo se coordinará con las instancias federales tal y como lo sugirió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto expresó: "estamos atentos a lo que la presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Seguridad Pública Federal y la colaboración de parte de la Fiscalía es absoluta. En este y otros casos que se manejan de esta naturaleza y relevancia, la Fiscalía actúa, como te comentaba, de manera profesional, pero también siempre atendiendo la colaboración con instancias federales. Nosotros lo hemos pedido en otras ocasiones a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al Centro Nacional de Inteligencia, y nos han ayudado en estos casos también."

Por la tarde los féretros de Shamel y Gael, fueron llevados al panteón de La Leona donde serán depositados los cuerpos de ambos, quienes fueron acompañados de los estudiantes de la prepa y de vecinos de la Colonia San Antón, de donde eran originarios ambos.