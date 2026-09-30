Hay personas que le han fallado al Movimiento: Ricardo Monreal

“Hay personas que le han fallado al movimiento” con actos de corrupción, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Es tan grande nuestro movimiento que, por supuesto, ha habido personas en lo individual que han fallado, pero el movimiento sigue manteniendo su bandera de honestidad y de combate a la corrupción”, aseguró, en referencia a los últimos escándalos que han alcanzado a Morena, entre ellos el del huachicol fiscal y el caso de Rocha Moya.

Ante este escenario, Monreal Ávila aseveró que, rumbo a la elección de 2027, es necesario que Morena vuelva a sus principios de honestidad y combate a los actos de corrupción, plasmados en su nuevo libro, “27 razones para el 27”.

Es lo que hemos hecho: separación del poder político y económico; la austeridad, el beneficio de ella; la superación del modelo neoliberal o la recuperación del papel del Estado en el beneficio colectivo; la garantía de los derechos humanos”, remarcó.

Además, reconoció que habrá que aplicar la operación cicatriz para subsanar los encontronazos que se registraron durante el proceso de elección de coordinadores estatales y eventuales candidatos a las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

Para ello, dijo, es necesario que “se recuerden y apliquen” los mecanismos de democracia interna, crítica constructiva y gestión de disensos, para subsanar los desacuerdos que se produjeron durante la elección de coordinadores estatales.

El también coordinador de Morena en San Lázaro reconoció que el proceso no estuvo exento de encontronazos, tanto dentro del partido como con el PT y el Partido Verde. Sin embargo, destacó que, en la antesala del proceso electoral, Morena no puede distraerse en disputas internas.

Ahora concluimos un proceso interno de nombrar 17 coordinadores en 17 estados. No estuvo exento de dificultades. No estuvo exento de cuestionamientos, incluso de reproches de compañeros nuestros. Pero es normal que, siendo el movimiento más importante del país, tenga también estos desencuentros. Debemos demostrar en el movimiento disciplina interna y unidad”, dijo.

Agregó que será necesario escuchar los reclamos para mantener la cohesión rumbo al 27, a través de los mecanismos internos de democracia y pluralidad, como plantea en el capítulo 13 de su nuevo libro.

“Un partido se fortalece en la medida en que la autocrítica también fortalece al partido y la selección de candidatos sí tiene un reclamo. Ahora se ha llevado a cabo la encuesta y ha sido el mecanismo a través del cual se eligen. Pero sí hay que escuchar esos reclamos”, remarcó.

Respecto a la renovación de la Cámara Baja, Monreal Ávila dijo que, a pesar de que él no avalará ni tachará a nadie en la lista de legisladores que podrían reelegirse, enfatizó que espera —“y es un comentario personal”— que se aproveche la experiencia de aquellos diputados y diputadas que demostraron lealtad.

Aunque insistió en que, previo al arranque del proceso electoral, donde se renovarán más de 21 mil cargos públicos en el país, es necesario que Morena realice un ejercicio de autocrítica y “acepte que han fallado”.

Tenemos que ser francos ahora. Hay una etapa en la que quizás hemos fallado; la autocrítica se vale. Y hay que prepararnos para recuperar la confianza y el escepticismo de algunos sectores. Y si no tenemos preparación ideológica y política, no podemos dar el debate político”.

“La conducta de unos cuantos no puede manchar al movimiento”, insistió al concluir la presentación de su último libro, acompañado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Raúl Bolaños-Cacho, y de varios diputados del partido guinda.

En 27 capítulos, “27 razones para el 27”, Monreal aborda temas que van desde erradicar la corrupción hasta la democracia participativa y directa, pasando por el rediseño institucional que, aseguró, “ha recabado a lo largo de 15 años del movimiento, que se cumplen el próximo 2 de octubre”.