Interpol quita ficha roja a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; Sheinbaum exige explicación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Interpol retiró la ficha roja de arresto en cualquier parte del mundo emitidas para Víctor Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, pese a estar comprobada su actividad con empresas “factureras”.

Sin mediar pregunta, la titular del Ejecutivo informó por su propia iniciativa del retiro de la ficha roja de las dos personas involucradas con ese esquema de evasión fiscal.

“Por cierto, fíjense, por eso hablamos de reciprocidad. Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y a Álvarez Puga. ‘Factureros’ reconocidos. Con orden de aprehensión en México, pero todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle empresarios, con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, puntualizó Sheinbaum.

La presidenta destacó que el gabinete de seguridad solicitará a las autoridades de la Interpol las razones por las que se retiró la ficha roja y exigirán su reactivación para que sean detenidos en cualquier lugar del mundo en el que se le localice.

UIF y EU discrepan sobre acusaciones contra Carlos Torres

Respecto a las acusaciones en contra de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dijo que hay discrepancias entre las autoridades de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre su vínculo con la delincuencia organizada.

El martes, el Departamento del Tesoro a través de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) presentó un entramado de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, entre ellos, Carlos Torres.

“La UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC. Sí encuentras irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces no presenta denuncia penal en la Fiscalía. Algunas de estas personas que ayer se congelaron sus cuentas ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, expuso la titular del Ejecutivo.