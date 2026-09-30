Reabren la navegación en Puerto Marqués tras paso de ‘Rachel’

La Capitanía de Puerto Marqués reabrió la navegación la mañana de este miércoles, luego de permanecer cerrada durante tres días debido a las condiciones marítimas asociadas al paso de Rachel frente a las costas de Guerrero.

La Secretaría de Marina informó que actualmente existen condiciones favorables para la navegación dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto Marqués, por lo que se determinó reanudar las actividades marítimas.

El puerto había sido cerrado como medida preventiva ante el comportamiento del mar generado por el sistema meteorológico, que posteriormente se intensificó hasta convertirse en huracán Rachel.

Autoridades piden mantener precauciones

Aunque la navegación fue restablecida, la Capitanía de Puerto Marqués exhortó a la comunidad marítima de la zona, incluida la región de Costa Chica, así como a propietarios de yates y sus tripulaciones, a mantenerse atentos a los reportes meteorológicos oficiales.

La autoridad recomendó no confiarse ante la reapertura, debido a que todavía se prevén lluvias fuertes y oleaje elevado en las costas de Guerrero.

De acuerdo con el pronóstico consultado por la Capitanía, durante la tarde-noche de este miércoles y la madrugada del jueves continuará el potencial de precipitaciones en distintas regiones del estado.

Prevén lluvias intensas y oleaje de hasta 3 metros

Para Costa Grande y Sierra se pronostican lluvias fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros.

Además, se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones Norte, Tierra Caliente, Acapulco, Centro, Costa Chica y Montaña.

En las costas de Guerrero también se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura, por lo que la Capitanía mantuvo el llamado a extremar precauciones durante la navegación.

La reapertura de Puerto Marqués permite retomar las actividades marítimas después de tres días de restricción, pero las autoridades señalaron la importancia de consultar continuamente la evolución del tiempo y atender cualquier modificación a las condiciones de navegación.