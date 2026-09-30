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SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Tras protestar en el hotel en el que encabezaba un evento, integrantes del SME se dirigieron a Los Pinos y ahí cercenaron la cabeza del cuerpo de la estatua.

Por: Héctor Figueroa

Manifestante del Sindicato Mexicano de Electricistas sostiene en alto la cabeza arrancada de la estatua de Felipe Calderón en el Complejo Cultural Los Pinos.
Un manifestante levanta como trofeo la cabeza cercenada de la efigie del expresidente Felipe Calderón, tras los actos vandálicos ocurridos en la antigua residencia presidencial.Especial

Luego de realizar una protesta frente a un hotel de Paseo de la Reforma, donde el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dictaba una conferencia en el marco del Foro América Libre, manifestantes del SME se trasladaron a la antigua Residencia Oficial de los Pinos para destruir una estatua del exmandatario.

La efigie del mandatario había sido derribada por un árbol que le cayó encima en julio de 2025 durante una tormenta, sin embargo, permanecía en los suelos del ahora Centro Cultural Los Pinos. 

Cabeza de la estatua del expresidente Felipe Calderón sobre su pedestal destruido junto a una manta de protesta del SME en Los Pinos.
La cabeza de bronce del exmandatario fue colocada sobre el pedestal dañado, acompañada de una manta de protesta con la consigna "¡cárcel para el asesino!" en el Complejo Cultural Los Pinos.Especial

Previamente, cuando los manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) terminaron su acto en contra el exmandatario frente al hotel de Paseo de la Reforma, señalaron “ahora vamos a ir a acabar con su estatua de Calderón en los Pinos”.

La protesta en la antigua casa presidencial ocurrió momentos después, cuando los inconformes tiraron de la efigie derribada y lograron cercenar la cabeza del cuerpo de la estatua. 

El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, regresó a la actividad política en la Ciudad de México este miércoles al participar en el Foro América Libre, evento que intentó sabotear el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Manifestantes del SME a las afueras de un hotel con una lona en el suelo que muestra el rostro de Felipe Calderón y mensajes de rechazo.
Integrantes del SME se manifestaron a las afueras del hotel en Paseo de la Reforma, colocando mantas con consignas en contra del exmandatario mientras este se encontraba al interior.Mateo Reyes Arellano

El SME -disuelto hace 14 años con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del  Centro (CLyFC)- cercó y lanzó jitomates y huevos contra el hotel donde se realizaba el acto, pero Calderón Hinojosa y se encontraba adentro del inmueble. La CLyFC fue disuelta por el expresidente Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009, lo que dejó sin fuente de trabajo a los agremiados del SME.

El expresidente Felipe Calderón emitiendo un discurso frente a un micrófono durante su participación en el Foro América Libre.
Felipe Calderón durante su intervención en el Foro América Libre, evento que marcó su regreso a la actividad política en la Ciudad de México y que fue blanco de las manifestaciones del SME.Mateo Reyes Arellano

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