SME decapita estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Luego de realizar una protesta frente a un hotel de Paseo de la Reforma, donde el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dictaba una conferencia en el marco del Foro América Libre, manifestantes del SME se trasladaron a la antigua Residencia Oficial de los Pinos para destruir una estatua del exmandatario.

La efigie del mandatario había sido derribada por un árbol que le cayó encima en julio de 2025 durante una tormenta, sin embargo, permanecía en los suelos del ahora Centro Cultural Los Pinos.

La cabeza de bronce del exmandatario fue colocada sobre el pedestal dañado, acompañada de una manta de protesta con la consigna "¡cárcel para el asesino!" en el Complejo Cultural Los Pinos. Especial

Previamente, cuando los manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) terminaron su acto en contra el exmandatario frente al hotel de Paseo de la Reforma, señalaron “ahora vamos a ir a acabar con su estatua de Calderón en los Pinos”.

La protesta en la antigua casa presidencial ocurrió momentos después, cuando los inconformes tiraron de la efigie derribada y lograron cercenar la cabeza del cuerpo de la estatua.

El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, regresó a la actividad política en la Ciudad de México este miércoles al participar en el Foro América Libre, evento que intentó sabotear el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Integrantes del SME se manifestaron a las afueras del hotel en Paseo de la Reforma, colocando mantas con consignas en contra del exmandatario mientras este se encontraba al interior. Mateo Reyes Arellano

El SME -disuelto hace 14 años con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC)- cercó y lanzó jitomates y huevos contra el hotel donde se realizaba el acto, pero Calderón Hinojosa y se encontraba adentro del inmueble. La CLyFC fue disuelta por el expresidente Felipe Calderón el 11 de octubre de 2009, lo que dejó sin fuente de trabajo a los agremiados del SME.