ANUIES exige a estados asumir seguridad de estudiantes en calles y trayectos

Tras el asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) exigió a las autoridades fortalecer de inmediato las acciones de prevención, seguridad y protección de las comunidades universitarias y de las juventudes.

En un pronunciamiento emitido este lunes, la asociación sostuvo que las universidades han reforzado sus protocolos de prevención, atención y protección, pero advirtió que estos esfuerzos resultan insuficientes cuando la violencia alcanza los trayectos, las calles y los entornos donde los estudiantes desarrollan su vida cotidiana.

La ANUIES hizo además un señalamiento sobre la responsabilidad de las instituciones de educación superior frente a la violencia que ocurre fuera de sus instalaciones.

Es importante dejar en claro que la seguridad pública en los entornos de nuestras instituciones no es responsabilidad directa de las universidades, sino de las autoridades estatales y sus instancias de seguridad”, señaló.

La asociación demandó el pronto esclarecimiento de los hechos mediante investigaciones exhaustivas y conforme a derecho, con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

También expresó su solidaridad con las familias, amistades, compañeros, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria de la UAEM.

La ANUIES advirtió que la violencia contra las juventudes no puede normalizarse ni convertirse en parte de la vida cotidiana y planteó que la seguridad, integridad y vida de los jóvenes deben constituir una prioridad nacional.

En este contexto, respaldó el llamado de la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, para que autoridades e instituciones, dentro de sus respectivas atribuciones, emprendan acciones concretas que permitan garantizar a los jóvenes una vida libre de violencia.

El pronunciamiento fue emitido este 28 de septiembre, luego de los hechos violentos que cobraron la vida de los dos estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM en Cuernavaca.