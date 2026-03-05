Vinculan a proceso a sujeto acusado de matar a su papá, a dos mujeres y a un perro en una granja 

Por el asesinato de tres personas en una granja de Ixtlahuacán de los Membrillos, el presunto responsable fue identificado, capturado y vinculado a proceso por distintos delitos, como parte de los trabajos que realiza la Fiscalía de Estado de Jalisco.

La solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional, permitió acreditar la posible participación de Luis David “N” en los hechos violentos registrados el pasado 27 de febrero en una granja.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado se desempeñaba como repartidor en una granja avícola, ubicada en la colonia Jucum del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde presuntamente sostuvo una fuerte discusión con su padre, tras ser recriminado por el incumplimiento de sus labores.

En un momento dado, el ahora vinculado presuntamente sacó un arma de fuego para disparar en contra de su papá, de la pareja sentimental de este y de una joven de 25 años, quienes perdieron la vida en el lugar.

Las investigaciones ministeriales revelaron que, tras el triple homicidio, el agresor presuntamente provocó de manera dolosa un incendio en la vivienda contigua a la granja, donde las víctimas residían.

En el mismo sitio, se presume que el señalado encerró a un perro de la raza pastor alemán en un cuarto de baño, provocando que el animal muriera por asfixia debido a la inhalación de humo.

Antes de abandonar la escena, y según se indaga, Luis David “N” causó daños materiales a los cristales de un vehículo oficial de la empresa y emprendió la huida hacia el estado de Colima.

Las diligentes investigaciones permitieron identificar al presunto responsable y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda y la coordinación operativa entre autoridades estatales, se logró su rápida captura y traslado a Jalisco el pasado 2 de marzo.

Una vez ante juzgado, esta representación social presentó los elementos suficientes para que se dictara ayer, 4 de marzo, la vinculación a proceso por los delitos de parricidio, homicidio calificado con ventaja, daños en las cosas y crueldad animal.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, se ratificó la prisión preventiva oficiosa por un año, fijando además un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Reproducir

JCS