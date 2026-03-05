FGR confirma que Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento criminal

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue utilizado como un sitio de adiestramiento, donde se realizaban prácticas de tiro, ejercicios físicos y diversas dinámicas de entrenamiento.

Durante la inspección del terreno, las autoridades detectaron incluso un área acondicionada como una “casa táctica”, utilizada para simulaciones de movimiento, cobertura y reacción, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar servía para preparar a personas en actividades operativas.

Las pesquisas también señalan que en ese sitio presuntamente se reclutaba de manera forzada a personas, quienes eran despojadas de sus pertenencias, incluidas prendas de vestir, para obligarlas a utilizar otro tipo de indumentaria dentro del centro de entrenamiento.

Como parte del procesamiento del lugar, peritos federales han localizado diversos indicios considerados relevantes para la investigación. Entre ellos destacan dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos y diversas prendas de vestir.

Todo el material recolectado se encuentra actualmente bajo análisis en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, instancia especializada en estudios científicos, así como en el área pericial de la Fiscalía Federal en Jalisco. Hasta ahora, las autoridades reportan un avance de 64.44 por ciento en el procesamiento integral del sitio.

Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco

Respecto a los fragmentos óseos localizados, la FGR indicó que se logró obtener un perfil genético correspondiente a una persona del sexo masculino. Sin embargo, tras realizar las confrontas con bases de datos de familiares de personas desaparecidas, aún no se ha logrado una identificación concluyente. Los análisis continúan y se actualizarán conforme se integren nuevos perfiles genéticos.

La dependencia subrayó que las labores de búsqueda y las investigaciones no dependen únicamente de los resultados periciales. De forma paralela se desarrollan diligencias ministeriales, análisis de información y el seguimiento de diversas líneas de investigación.

Van 47 detenidos por caso Teuchitlán; sigue indagatoria

Hasta el momento, las autoridades federales han detenido a 47 personas vinculadas con estos hechos y mantienen órdenes de aprehensión vigentes que continúan ejecutándose conforme avanzan los procesos judiciales.

Las acciones en el predio siguen bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la institución, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos se iniciaron las indagatorias correspondientes y se desplegaron diversas capacidades institucionales para esclarecer lo ocurrido en ese lugar.

Rancho Izaguirre, que funcionaba como centro de adiestramiento del CJNG

La dependencia también expresó su solidaridad con las familias de personas desaparecidas y con los colectivos de búsqueda, a quienes aseguró que se mantiene un trabajo permanente para el esclarecimiento del caso.

La FGR señaló que también se mantienen canales de comunicación con familiares de víctimas, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, con el fin de informar periódicamente sobre los avances de las diligencias.

La institución reiteró que las investigaciones se realizan bajo el principio de presunción de vida y con pleno respeto a los derechos humanos, al tiempo que refrendó su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

RLO