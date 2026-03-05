Ensayo clínico recomienda Protecto Max contra parásitos en animales

México se ha convertido en un país con un alto número de animales de compañía. Actualmente, 7 de cada 10 hogares en el país cuentan con al menos un perro, gato u otra especie, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este volumen refleja no solo la popularidad por los animales en las familias mexicanas, sino también la necesidad de contar con productos que contribuyan a la salud veterinaria. Por ello, contar con opciones confiables, seguras y eficientes para atender a las mascotas se ha vuelto indispensable.

Bajo esa premisa, la Academia Veterinaria de Monterrey (ACAVEM) y el Hospital Veterinario ‘El Colmillo’ realizaron un ensayo clínico para evaluar la eficacia de Protecto Max, desarrollado por Laboratorios Norvet, para combatir pulgas, garrapatas y otros parásitos, incluidas las larvas, en perros y gatos.

Estudio confirma compuestos eficaces en Protecto Max

El estudio confirmó que los compuestos como la milbemicina oxima y el fluralaner, ambos presentes en Protecto Max, son altamente eficaces en la prevención y control de infestaciones de ectoparásitos en animales.

De acuerdo con los resultados, Protecto Max alcanzó un 61% de protección en los primeros 30 días. A los 60 días, la protección se incrementó al 100% y se mantuvo hasta los 90 días posteriores a la primera aplicación.

Otro de los beneficios identificados en Protecto Max fue la “reducción significativa de parásitos en perros y gatos hasta tres meses” gracias a sus compuestos activos: milbemicina oxima, praziquantel y fluralaner.

Además, el estudio sugiere que la combinación de sus principales compuestos (fluralaner y milbemicina oxima) de Protecto Max muestran resultados favorables en el control de ectoparásitos como las miasis, una infestación de larvas de mosca.

En ese sentido, ensayos realizados en Brasil con sales del mismo grupo ha mostrado resultados favorables para reducir la vulnerabilidad de los animales frente a este tipo de parásitos como las larvas del gusano barrenador.

Un resultado relevante y alentador ante la constante amenaza del gusano barrenador en el ganado de México y, en parte, del sur de Estados Unidos, que también afecta a tus mascotas.

Innovación y experiencia

La calidad de estos productos le ha valido el reconocimiento de la ACAVEM, institución dedicada a la formación, actualización y capacitación continua de médicos veterinarios, quienes han encontrado en los Laboratorios Norvet una empresa comprometida con la atención y el bienestar de los animalitos.

Con más de 20 años de trayectoria, Norvet destaca, una vez más, por sus productos innovadores, como antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y antiparásitos.

Cada producto que creamos refleja nuestra pasión por la excelencia. Desde la investigación hasta la producción, nos guiamos por valores como la honestidad, la seriedad y el profesionalismo”, destaca el laboratorio.

Con estos resultados, el sector médico veterinario destacó el esfuerzo de Laboratorios Norvet como una empresa mexicana de referencia en la fabricación y distribución de productos para el cuidado de animales de compañía.

*mvg*