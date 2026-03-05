Golpea a su pareja por no dejarlo seguir en la fiesta

Un hombre identificado como Emilio N, fue detenido por elementos de Seguridad en el Centro de Monterrey, Nuevo León, por presuntamente golpear a su pareja sentimental tras una reunión con amigos.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey reportó que la captura del implicado se dio alrededor de las 02:30 horas de este jueves 5 de marzo, en el cruce de las calles Tapia y Amado Nervo.

Ahí, mientras realizaban labores de prevención y vigilancia, los elementos de Seguridad fueron llamados por una mujer que solicitó de su ayuda.

Ella aseguró haber tenido un problema familiar y que necesitaba su apoyo, por lo que los policías atendieron la petición y la entrevistaron para conocer a fondo lo que había ocurrido.

Fue ahí donde la víctima les dijo que había sido agredida físicamente por su pareja, quien se había molestado luego de que abandonaran una reunión con amigos antes de que esta terminara.

La denunciante acusó a Emilio de haberse molestado por ello, y que en respuesta le propinó varios golpes en el rostro.

Con esta información en sus manos, los elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey procedieron contra el presunto violentador y lo detuvieron para luego trasladarlo a un Ministerio Público, en donde se determinará su situación jurídica.

Asesinan a pareja en Monterrey

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la tarde del pasado sábado 28 de febrero en el cruce de Magnolia y Pablo A. de la Garza, en la colonia Moderna, en Monterrey, Nuevo León, generando una fuerte movilización policial en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las víctimas se encontraban trabajando en un vehículo cuando sujetos armados arribaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos de la zona identificaron al hombre con el apodo de “Wero Climas”, quien presuntamente sería propietario de un negocio relacionado con sistemas de climatización.

Información que circula entre los habitantes de la colonia dicen que el ataque podría estar relacionado con un posible móvil pasional

Según dichos de algunos residentes, la mujer presuntamente mantenía una relación con un individuo apodado “El Tavo”, quien estaría vinculado a un grupo delictivo conocido como la Banda de “El Gordo”, señalado por la distribución de drogas en la zona.

Sin embargo, esto no ha sido confirmada por las autoridades, que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

