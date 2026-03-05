Denuncian a embalsamadora por arrojar sangre a la calle

Vecinos de la colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León, han denunciado vía redes sociales, un presunto acto de contaminación ambiental provocado por una embalsamadora ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, esquina con Álvaro Obregón.

Personas que residen por la zona, o bien que caminan por el lugar, han notado la presencia de lo que parece ser sangre humana sobre la banqueta y también la carpeta asfáltica, manchando incluso los neumáticos de los vehículos estacionados en la calle.

Pues qué onda con esto. Ayúdenme a que atiendan este caso, creo que es peligroso, es una funeraria que está en la esquina de avenida Madero con Álvaro Obregón, en el centro de Monterrey”, denunció el usuario de Facebook, Yherz Jasso.

Se espera que la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León atienda las demandas de la ciudadanía, sobre todo de los vecinos de la embalsamadora, quienes han añadido que no es la primera vez que pasa una situación similar.

Tiktoker, presunta responsable

A través del mismo medio, personas han ampliado los datos de la embalsamadora, señalando que su titular sería una creadora de contenido con gran presencia en TikTok.

La usuaria en cuestión suele subir videos propios a su rutina de trabajo en este negocio.

Sin embargo, un detalle que ha provocado indignación es la reacción que tuvo esta mujer ante los señalamientos por presunta contaminación, y es que por medio de Facebook escribió un comentario en donde, supuestamente, se burló de la denuncia.

Gracias por el concepto de tiktoker, yo que ya dejé de subir videos para alejarme de las redes y ustedes que me siguen dando fama. Santo Dios”, redactó.

¿Qué hace una embalsamadora?

Es un área técnica donde se realiza la preservación de los cuerpos. Muchas funerarias grandes tienen su propia área de embalsamado, pero también existen centros independientes que le dan servicio a funerarias pequeñas.

El embalsamador es un especialista técnico que utiliza químicos para desinfectar y retrasar la descomposición. También se encargan de la tanatopraxia (reconstrucción estética) y el maquillaje del cadáver.

Gas cloro causa emergencia en Monterrey

Protección Civil de Nuevo León atendió esta madrugada una emergencia en la ciudad de Monterrey, provocada por una fuga de cas cloro que dejó a una persona afectada.

El incidente ocurrió en las avenidas Loma Larga y Loma Alta, a la altura de la colonia Loma Larga, e involucró la participación de elementos de otras corporaciones como Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León.

Con trajes especiales y equipo especializado, los expertos lograron controlar la fuga ocasionada por ruptura de una válvula de un cilindro de una tonelada cargado con este peligroso componente.

Un trabajador resultó afectado

Producto de esta fuga de gas cloro, un joven de 25 años se reportó afectado por una crisis nerviosa.

El hombre, trabajador de Agua y Drenaje de Monterrey, fue apoyado por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes lo valoraron y le brindaron la atención correspondiente.

Las autoridades afirmaron que, gracias al despliegue de los cuerpos de emergencia, la fuga de gas cloro pudo ser controlada a tiempo, sin que se registraran personas intoxicadas.

¿Qué es el gas cloro?

El gas cloro es un elemento químico extremadamente reactivo con un olor penetrante y sofocante, similar al de la lejía o el cloro comercial, pero mucho más concentrado.

Contrario al cloro líquido que usamos en casa, el gas cloro es una sustancia pura y altamente tóxica que, a temperatura y presión ambiental, se presenta de color amarillo verdoso.

A pesar de su peligrosidad, el gas cloro es fundamental para la industria moderna, por ejemplo para potabilizar el agua ya que es el método más común para eliminar bacterias, virus y parásitos en suministros municipales.

En cuanto a la rama de la industria química, el gas se utiliza para fabricar plásticos (como el PVC), solventes, pesticidas y refrigerantes.

El gas cloro requiere un manejo cuidadoso y responsable, ya que es un agente irritante severo para las vías respiratorias. Además, al entrar en contacto con la humedad de los ojos, la garganta o los pulmones, reacciona y forma ácidos que queman los tejidos.

jcp