Muerte de líder supremo iraní estuvo dentro de las leyes de la guerra: Israel

Israel declaró que la muerte del ayatolá Ali Jamenei se enmarcó dentro del derecho internacional que rige los conflictos armados, al describirlo como el comandante en jefe de las fuerzas armadas iraníes y un objetivo legítimo.

La guerra en Oriente Medio que comenzó el sábado fue desencadenada por ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, incluido uno que mató al líder supremo iraní.

Israel ha afirmado que los ataques eran esenciales para salvaguardar su propia seguridad nacional, en parte porque Irán estaba reconstituyendo su programa nuclear en una nueva instalación subterránea.

El portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, dijo el jueves que el ataque que mató a Jamenei "cumplió con el derecho internacional".

Según el derecho internacional de los conflictos armados, los comandantes militares que dirigen fuerzas armadas durante una guerra pueden constituir objetivos militares legítimos", declaró Shoshani en X.

"Como líder supremo de Irán, Alí Jamenei ejercía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes", añadió, describiendo al ayatolá como "el máximo responsable de las decisiones sobre las operaciones militares de Irán".

El asesinato del líder espiritual iraní

La muerte del ayatolá Ali Khamenei se produjo el 28 de febrero de 2026 durante una serie de bombardeos lanzados contra Irán por Israel y Estados Unidos en una operación que ha sido calificada de innecesaria.

Según reportes de medios internacionales y agencias de noticias, los ataques incluyeron misiles dirigidos a instalaciones estratégicas y a altos funcionarios iraníes en Teherán, en una operación destinada a debilitar el programa nuclear y militar del país.

Entre los objetivos alcanzados estuvo el complejo residencial del líder supremo, que sufrió graves daños durante el bombardeo.

En un primer momento hubo confusión sobre su situación. Funcionarios iraníes negaron inicialmente que el líder estuviera herido o muerto, mientras que autoridades israelíes aseguraban que había sido alcanzado por los ataques.

Horas después, medios estatales iraníes confirmaron oficialmente el asesinato del líder iraní y el gobierno declaró un periodo de luto nacional. Informes posteriores señalaron que el ataque también causó la muerte de varios miembros de su familia, incluidos su esposa y una nieta, además de otros funcionarios cercanos.

El asesinato del líder supremo —la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica— acrecentó el temor internacional por una escalada militar en la región, ya que rara vez un gobierno extranjero logra matar al jefe de otro Estado en una operación militar directa.

