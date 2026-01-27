Jóvenes reclutados por grupo criminal escapan de centro de entrenamiento y son rescatados

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la localización y reintegración familiar de tres adolescentes que permanecían en cautiverio tras ser reclutados por un grupo delictivo mediante redes sociales.

Los menores de edad, cuyas identidades se mantienen reservadas, fueron ubicados en el estado de Sinaloa después de que lograran escapar de un centro de entrenamiento criminal. Según el reporte oficial de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, los jóvenes habían sido trasladados de forma escalonada desde Jalisco hacia Zacatecas y, posteriormente, al territorio sinaloense.

Reclutados por TikTok y conocidos

Las investigaciones ministeriales establecen que al menos uno de los adolescentes abandonó su hogar tras interactuar con anuncios publicados en la plataforma TikTok, los cuales suelen ofrecer empleos con salarios elevados o actividades relacionadas con la seguridad privada. Los otros dos jóvenes involucrados fueron contactados e invitados por un conocido.

Las carpetas de investigación correspondientes señalan que las desapariciones ocurrieron en fechas distintas: la primera el 12 de octubre de 2025, la segunda el 13 de diciembre de 2025 y la tercera el 8 de enero de 2026. A pesar de la diferencia temporal en su sustracción, los tres coincidieron en el mismo punto de cautiverio bajo el control de la organización criminal.

Jóvenes escaparon de centro de reclutamiento

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los tres adolescentes aprovecharon un descuido de sus captores para huir del sitio donde recibían adiestramiento táctico. Tras caminar hasta una localidad rural en Sinaloa, solicitaron auxilio a las autoridades locales. Una vez que se verificó que contaban con reportes de búsqueda activos en Jalisco, se activaron los protocolos de colaboración interestatal.

Personal de la Vicefiscalía jalisciense se trasladó a Sinaloa para efectuar el resguardo y traslado de los menores. Tras una evaluación médica y psicológica para certificar su estado de salud, fueron entregados a sus padres en las instalaciones de la dependencia en Guadalajara.

Riesgos en plataformas digitales

Este caso subraya una problemática creciente en el país: el uso de redes sociales para la captación de cuadros operativos por parte de cárteles. Analistas de seguridad han advertido que plataformas como TikTok y Facebook son utilizadas para normalizar la "narcocultura" y atraer a perfiles vulnerables mediante algoritmos que segmentan a jóvenes en zonas con alta presencia delictiva.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que las investigaciones continúan abiertas para identificar el grupo criminal responsable y las ubicaciones exactas de los centros de adiestramiento. Asimismo, se exhortó a los padres de familia a supervisar la actividad digital de los menores para prevenir el contacto con perfiles vinculados a actividades ilícitas.

