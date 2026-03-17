Sheinbaum enviará hoy "Plan B" de reforma electoral al Senado

Este martes 17 de marzo de 2026, en el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que Plan B, correspondiente a la reforma electoral propuesta por su gobierno, tendrá como destino el Senado de la República.

Después de haber sido desechada en primera instancia su reforma electoral en la Cámara de Diputados, la mandataria refirió que hoy enviará la polémica iniciativa con la que están de acuerdo ya los partidos aliados, Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Va hoy a la Cámara de Senadores, tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal, también incluye modificaciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales", explicó.

En la minuta se tocaron diversos temas como lo son la revocación de mandato, modificaciones a la elección judicial. Cuartoscuro

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado acotó que el Plan B tiene que ver con “la reorientación del presupuesto” en los Congresos locales, Senado y cantidad de regidores para que el recurso se quede en los municipios y estados para obra pública.

Cabe mencionar que previo a este anuncio, Sehinbaum Pardo explicó ayer que la iniciativa en una primera instancia fue rechazada por diversas fuerzas políticas, sin embargo luego de ajustes al documento se logró el aval necesario para hacer una nueva entrega.

Por último la primera presidenta del país hizo referencia a que en la minuta se tocaron diversos temas como lo son la revocación de mandato, modificaciones a la elección judicial e insistió en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos. Asimismo en el tema de los plurinominales.

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fdm