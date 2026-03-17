Sheinbaum da a conocer 'Plan B' de la reforma electoral; ¿qué propone y con qué fin?

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su propuesta alternativa de reformas constitucionales y legales en materia electoral que serán enviadas al Senado este martes.

La jefa de Estado informó que el Plan B de la reforma electoral “incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, entre las que destacan la revocación del mandato del titular del Ejecutivo, así como modificaciones a la elección judicial.

La propuesta entre otras cosas incluye reducción de regidores en ayuntamientos hasta un máximo de 15, así como la disminución de recursos a los congresos locales hasta un máximo del 0.7 por ciento del presupuesto estatal.

Aunado a lo anterior, la mandataria también detalló que en la minuta se plantea la posibilidad de que la Unidad De Inteligencia Financiera (UIF) pueda revisar los gastos electorales con rapidez.

Del mismo modo, señaló Sheinbaum la posibilidad de iniciar el conteo de votos en la jornada electoral desde la recepción del primer paquete y de paso mencionó que funcionarios electorales y de tribunales en la materia tengan salarios por debajo del salario del titular del Ejecutivo.

En el marco de su conferencia mañanera, la doctora insistió en que seguirá hablando de la necesidad que, asegura, hay de eliminar los plurinominales mediante lista y reducir los recursos de los partidos y del sistema electoral.

La funcionaria federal hizo hincapié en que el Plan B consiste en reducir privilegios en municipios y congresos locales. Cuartoscuro

¿En qué consiste el Plan B?

Para desmenuzar la encomienda, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue la encargada de explicar en qué consiste el Plan B de la reforma electoral.

Para este efecto, la funcionaria federal hizo hincapié en que el Plan B consiste en reducir privilegios en municipios y congresos locales, para que los recursos sean utilizados en el bienestar de la población.

Municipios:

Reducción del número de regidurías, de 7 hasta un máximo de 15.

Reducción del número de regidurías, de 7 hasta un máximo de 15. Se limita a una sindicatura por municipio.

Congresos locales: Tope presupuestal a los Congresos locales del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. Los ahorros de la reducción de regidurías y Congresos locales serán utilizados en obras de infraestructura pública de los propios municipios y estados.

Revocación de mandato: En este punto en particular, Rosa Icela apuntó que la revocación de mandato es el derecho que tiene el pueblo para decidir si la persona titular de la presidencia debe continuar o no en el cargo. El Plan B plantea que esta figura se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno: en 2027 o 2028, dependiendo del año que se solicite.

Reforma Leyes Secundarias:

Artículo 31: Tope a las remuneraciones del INE de consejeros y altos funcionarios.

Artículo 99: Tope a las remuneraciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) a consejeros y altos funcionarios.

Artículo 104: Inicio de cómputos en elección federal a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete.

Artículo 116: Tope a las remuneraciones a magistrados y altos funcionarios de Tribunales Electorales Locales.

Artículo 192: Convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización.

Artículo 192: Uso de tecnologías para la fiscalización.

Artículo 310: Inicio de cómputos locales a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete.

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fdm