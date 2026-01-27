Aseguran inmueble en Zapopan donde remarcaban autos

Un lugar presuntamente utilizado para remarcar autos en Zapopan, Jalisco, fue desmantelado por agentes especiales de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, quienes también lograron el aseguramiento de una decena de vehículos con alteraciones en sus números de serie y que carecían de placas de circulación.

A través del desahogo de una orden de cateo —obtenida por la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo—, Policías de Investigación lograron ingresar a un inmueble ubicado en la avenida 5 de Mayo en la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan, Jalisco, donde el GPS de un vehículo denunciado como robado arrojaba una señal.

El auto buscado, un Chirey Tiggo, fue ubicado dentro del inmueble, donde también se encontraban los otros automóviles semi desmantelados y una placa de circulación del Estado de Jalisco involucrada en una carpeta de investigación.

En total, fueron ubicadas 10 camionetas —de dos solamente ya el chasis— todas remarcadas en sus números de serie:

Una Chirey Tiggo con reporte de robo

Una Ford F-150 desmantelada

Una Nissan Frontier

Una Nissan Estacas

Una Chevrolet Colorado

Una Porsche

Una Dodge Ram semi desmantelada Una Acura RDX

Y el chasis de una Nissan Frontier y de una Chevrolet Silverado, este último con carpeta de investigación tras su robo denunciado en Lagos de Moreno.

El cateo se desahogó ayer, 26 de enero, los automóviles y demás indicios fueron debidamente asegurados, mientras que el establecimiento también quedó asegurado por parte de la Fiscalía de Jalisco para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía de Jalisco reiteró su compromiso de combatir los delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía, manteniendo las diligencias necesarias que permitan procurar la justicia en cada caso.

JCS