Atacan a balazos a secretario de Seguridad de Culiacán, Sinaloa, durante persecución

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos la mañana de este martes 27 de enero en el sector Aeropuerto de dicha ciudad tras atender un reporte por detonaciones de armas de fuego que derivó en una persecución.

Tras recibirse el reporte por detonaciones de arma de fuego, el mando se trasladó a la zona para supervisar y coordinar las acciones operativas. El vehículo en el que viajaba buscó dar alcance a los presuntos delincuentes que se trasladaban en una camioneta Tucson, color blanco, y quienes durante su intento de huida lanzaron ponchallantas y accionaron sus armas, a fin de detener el operativo en su contra.

El coronel Alejandro Bravo Martínez salió ileso del ataque en su contra en Culiacán. Especial

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Culiacán, el jefe policial resultó ileso y los impactos de bala contra el vehículo en el que se trasladaba y el cual participó en la persecución no comprometieron en ningún momento la integridad física de Alejandro Bravo Martínez, por lo que se confirmó que se encuentra en “buen estado de salud”.

Durante la persecución y el intercambio de balazos un policía resultó herido por las esquirlas del parabrisas, por lo que fue trasladado a un hospital, donde recibe atención médica. La dependencia municipal aseguró que las lesiones que presenta el agente no son de gravedad.

Tras el operativo, los agentes lograron detener a los presuntos delincuentes, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará en las próximas horas su situación jurídica. En total fueron detenidas cuatro personas, a las cuales se les aseguraron cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo.

El coronel Alejandro Bravo Martínez asumió el cargo como secretario de Seguridad de Culiacán desde el pasado 17 de junio de 2025, cuando rindió protesta ante el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Con la incorporación del coronel Bravo Martínez el alcalde de Culiacán buscaba consolidar un modelo de seguridad basado en la prevención, la proximidad ciudadana y la coordinación interinstitucional.

El coronel Alejandro Bravo Martínez tras haber asumido el cargo de secretario de Seguridad de Culiacán. Especial

Graban en video persecución en Culiacán

Cámaras de seguridad lograron captar en video parte de la persecución en la que participó el secretario de Seguridad de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, para detener a sujetos a bordo de un vehículo y quienes presuntamente habían disparado, por lo que las autoridades fueron alertadas por detonaciones de armas de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ramón López Velarde, en la zona de Bachigualato, al norte de la ciudad. Según las imágenes obtenidas una camioneta, en la que presuntamente iba el mando policiaco, impactó otro vehículo y una vagoneta que se encontraban estacionados frente a un escuela.

vjcm