Joven acusado de matar a su novia de 15 años es vinculado a proceso por feminicidio 

El joven señalado por el asesinato de Brithany Nahomy, de 15 años, ya fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas, durante una audiencia realizada este 17 de febrero de 2026 en Nuevo León.

El adolescente imputado, identificado como José “N”, de 14 años, fue presentado ante un juez luego de que el agente del Ministerio Público Investigadora especializado en Justicia para Adolescentes expusiera datos de prueba que acreditan su presunta participación en los hechos.

Tras analizar los argumentos, el juzgador dictó auto de vinculación a proceso, de acuerdo a ABC Noticias.

La víctima contaba con reporte de búsqueda emitido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el 30 de enero de 2026.

Su cuerpo fue localizado sin vida el 5 de febrero en un inmueble de la colonia Barrio de la Industria en Monterrey, con indicios de muerte violenta por razones de género.

Como medida cautelar, el juez ordenó el internamiento preventivo del adolescente en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en Nuevo León.

Asimismo, se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, el menor fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones el mismo 5 de febrero, en flagrancia por delitos contra la salud, tras ser encontrado en posesión de narcóticos y objetos relacionados con presuntas actividades de narcomenudeo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.

Reproducir

JCS