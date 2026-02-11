Joven acusado de matar a su novia de 15 años está detenido, pero no por homicidio

El presunto responsable de la muerte de la menor Brithany Nahomy fue detenido por narcomenudeo, luego de que, durante un cateo, autoridades localizaran droga en el inmueble donde vivía.

Este miércoles 11 de febrero, el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que actualmente existe una persona asegurada en relación con el caso; sin embargo, precisó que la detención se realizó por un delito distinto al homicidio de la adolescente de 15 años, ya que, al momento del operativo, se encontraron sustancias ilícitas en el domicilio.

Sí está una persona detenida por la cuestión de que, cuando se hace un cateo o una visita en el lugar, se le encuentra un poco de droga y se detiene por narcomenudeo”, explicó el funcionario estatal.

El fiscal detalló que el detenido también es menor de edad y que, aunque fue puesto a disposición por delitos contra la salud, durante el transcurso de este mismo miércoles se buscaría imputarle formalmente los hechos relacionados con la muerte de la adolescente.

Precisamente, el día de hoy se le pretende imputar los hechos del homicidio”, señaló Flores Saldívar al referirse al avance de la carpeta de investigación.

En días pasados, trascendió que la madre del menor también había sido detenida; sin embargo, el fiscal aclaró que esto no ocurrió y que, hasta el momento, solo existe una persona asegurada dentro del caso.

Indicó que la mujer sí podría ser investigada para determinar si tuvo algún grado de participación o conocimiento previo de los hechos.

Se está analizando la participación que pudo tener la señora”, puntualizó.

De acuerdo con el análisis forense realizado por especialistas, las autoridades concluyeron que la causa de la muerte de la adolescente fue un disparo de arma de fuego, lo que permitió fortalecer la línea de investigación por homicidio.

Como se informó previamente, el principal sospechoso es un joven identificado como José “N”, presunto novio de la víctima, quien es conocido con el apodo de “El Patines”.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer por completo las circunstancias del crimen y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Novio de Brithany Nahomy ocultó cuerpo en su cuarto

Tras darse a conocer que la menor Brithany Nahomy fue localizada sin vida en un terreno baldío en el municipio de Monterrey, nuevos detalles del caso han sido revelados.

La adolescente estaba desaparecida desde el pasado 26 de enero, cuando fue vista por última vez en la colonia Croc, tras salir de su casa.

Una fuente cercana al caso reveló que el agresor de Britany la mató en su domicilio y guardó el cuerpo en su habitación. Posteriormente, el joven sacó el cuerpo y lo enterró en un terreno baldío.

Luego colocó una bolsa y una lámina para que no se observara el cadáver.

Tras una serie de investigaciones, fue este viernes 6 de febrero cuando se localizó el cuerpo de la menor en un terreno ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la colonia Barrio de las Industrias, en Ciudad Solidaridad.

En la indagatoria para ubicar el cuerpo de la joven participaron integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, así como agentes de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en un cateo Foto: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León

jcp