Dedican Sorteo Mayor de Lotería Nacional a Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana

En el marco del 116 Aniversario de la Cruz Roja Mexicana, la Lotería Nacional (Lotenal), dedicó el Sorteo Mayor No. 4002 a la Colecta Anual 2026.

El objetivo fue conmemorar los 56 años de la puesta en marcha de esta colecta que inició en 1970 “como un emblema de unidad nacional y conciencia social".

Durante el evento que fue realizado en el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México, Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja, envió un mensaje de agradecimiento, el cual fue leído por Juan Estrada Miranda, coordinador nacional de Asuntos Jurídicos y Legales de la institución.

La Lotería Nacional representa esperanza, representa oportunidad, representa la posibilidad de un nuevo comienzo.

Ese mismo espíritu es el que comparte la Cruz Roja Mexicana. Porque para nosotros, cada acto de apoyo también representa una oportunidad: la oportunidad de salvar una vida, de aliviar el dolor y de estar presentes cuando más se necesita.

Hoy nos honra estar aquí, acompañados de voluntarios y voluntarias, y de manera muy especial, de las niñas y los niños gritones, para celebrar el sorteo y la presentación del billete conmemorativo por los 56 años de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana con el lema de “Esto que ves, lo hacemos juntos”.

Por otra parte, el subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Lotenal, Guillermo Garduño Aguilar, -quien habló a nombre de la directora general Olivia Salomón- señaló que la labor de la Cruz Roja encarna principios fundamentales que dan sustento a nuestro estado de derecho, la protección de la vida, la dignidad humana, la asistencia en situaciones de vulnerabilidad y la corresponsabilidad social.

Y en su intervención, el funcionario explicó el destino que tendrá los recursos recaudados en el sorteo.

El día de hoy el Sorteo Mayor de Lotería Nacional cuenta con una bolsa de 66 millones de pesos. Un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y las utilidades que se generen, ingresarán a la Tesorería de la Federación para apoyar económicamente las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum en el campo de la asistencia pública y social”, señaló.

