Discute con su pareja, abre el gas y provoca fuerte explosión en unidad departamental

Lo que parecía un siniestro accidental se convirtió en un macabro hallazgo para las autoridades y un shock para los vecinos: la explosión que la noche del lunes dañó un edificio de 16 departamentos en Altamira, Tamaulipas, no fue un accidente, sino un intento de suicidio que pudo terminar en una verdadera tragedia.

Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Altamira y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmaron que el responsable fue Erick “N”, de 45 años, quien, tras sostener una violenta discusión con su pareja, decidió quitarse la vida sin importarle que llevaría a la tumba a decenas de inocentes.

El estallido, registrado en el fraccionamiento Los Olivos, segunda etapa, movilizó a cuerpos de emergencia de toda la zona conurbada.

Fraccionamiento Los Olivos, segunda etapa, donde se registró una explosión Foto: Especial

Vecinos desconcertados miraban cómo las llamas consumían la estructura mientras, sin saberlo, el responsable yacía gravemente herido en su propio domicilio.

Fue en el tercer piso donde localizaron a Erick, con quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo. Durante la madrugada, su estado de salud se agravó y tuvo que ser intubado de emergencia.

La magnitud del siniestro obligó a desalojar a cerca de un centenar de personas —adultos y niños de las 16 familias— que fueron trasladadas a un hotel mientras se evaluaban los daños.

En un principio, las autoridades barajaron la hipótesis de una fuga de gas. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones durante la mañana del martes, se toparon con una realidad escalofriante: Erick no solo abrió la llave del tanque de gas para acumular el combustible en su vivienda y prenderle fuego.

La tendencia suicida se conformó al encontrar preparada una cuerda con la que planeaba ahorcarse.

“Sabemos que tuvo discusiones con su pareja sentimental. Hizo la explosión ya por la madrugada, nos informaron que había sido intubado por su estado crítico”, reveló Juan Torres Torres Gómez, comandante de Bomberos de Altamira.

El Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes y confirmó que la deflagración fue provocada intencionalmente.

“Tenemos entendido que abrió el tanque de gas, dejó que se acumulara y luego le prendió fuego. Por eso dañó toda la estructura del edificio”, añadió el comandante.

Lo más aterrador es que sus vecinos, las 16 familias que ahora están albergadas en un hotel, nunca imaginaron que convivían con alguien al borde del abismo, dispuesto a llevárselos por delante.

Afortunadamente, al momento de la explosión, el responsable se encontraba solo; su pareja había abandonado el lugar tras la acalorada discusión.

El comandante de Bomberos hizo un llamado urgente a la población: “Si alguien tiene problemas emocionales, ansiedad o depresión, debe acudir de inmediato con profesionales de la salud mental. Existen líneas de apoyo y terapias que pueden salvar vidas. No solo la de quien sufre, sino la de quienes están a su alrededor”.

Peritos en construcción ya realizan un avalúo de los daños estructurales del complejo.

Se estima que las reparaciones podrían llevar poco más de un mes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las familias afectadas continuarán hospedadas en el hotel durante todo ese tiempo o si recibirán algún otro tipo de apoyo.

jcp