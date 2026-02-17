Grecia Quiroz denuncia a funcionarios presuntamente ligados a asesinato de Manzo

Acompañada de simpatizantes del Movimiento del Sombrero, Grecia Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra exfuncionarios por su presunta relación con el asesinato de su esposo.

Quiroz señaló a Raúl Morón Orozco, senador de la República; Leonel Godoy Rangel, diputado federal; así como Ignacio Benjamín Campos, ex alcalde de Uruapan, por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo.

Ya venimos a presentar la denuncia, puesto que me decían que no todo era un pronunciamiento, que no todo era un señalamiento, hacía los actores políticos y hoy de manera formal y directa”, explicó en entrevista colectiva Grecia Quiroz.

Además, la líder del Movimiento del Sombrero argumentó que su esposo en vida hizo lo hizo públicamente.

Vamos a ser claros hacía qué actores políticos ustedes saben que en vida Carlos denunció de manera formal y directa, a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al ex presidente de Uruapan Ignacio Benjamín”

La alcaldesa de Uruapan enfatizó en que “si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan a dará la cara”.

Al lugar acudieron al menos 200 personas, quienes con pancartas y matracas piden que se investigue a los legisladores morenistas. Además, los manifestantes expresaron sus apoyo a Quiroz García.

Caen otros tres por homicidio de Manzo

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de tres personas en Tarímbaro presuntamente vinculadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas por Día de Muertos.

"La detención de tres personas que están vinculadas a Baruc N, alias Kaos, esto se suscitó el fin de semana, el día domingo, eso no lo habíamos informado porque queríamos que lo informaran en el gabinete de seguridad nacional, pero viniendo a colación son de las acciones que se vienen realizando coordinadamente con ellos y que se llevó a cabo aquí en el municipio de Tarímbaro, que tienen esta relación y comunicación con Baruc", dijo el fiscal.

Estas capturas, suman a otras personas aprehendidas por su probable relación con el ataque.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los tres detenidos tendrían una relación indirecta con el crimen, pues presuntamente trabajaban para Alejandro Baruc “N”, alias El Kaos o El K-OZ, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

El fiscal detalló que estas acciones se realizaron de manera coordinada en el municipio de Tarímbaro y que los implicados mantenían comunicación con Baruc. Recordó que El Kaos operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales.

Torres Piña subrayó que la principal línea de investigación apunta al crimen organizado, aunque no se descarta una vertiente política.

RLO