"Jamás hubo alianza": La CNTE rompe políticamente con Morena

Molestos y desesperados los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresaron esta tarde a la Secretaría de Gobernación, tras ser emplazados una vez más al diálogo por el gobierno federal para poner fin a sus movilizaciones y bloqueos que afectan diariamente a miles de alumnos en sus estados y a la población y visitantes de la Ciudad de México en plena época mundialista.

Los 45 disidentes magisteriales ingresaron a las 16:35 horas de este miércoles a la dependencia federal y reconocieron que acuden a la mesa sin ningún tipo de contrapropuestas, como lo demandó desde hace una semana el gobierno federal luego de dar por cerrado el diálogo con la coordinadora.

Ofuscados por la serie de agresiones que, de acuerdo con sus dichos, sufrieron este miércoles a lo largo de lo que denominan jornada de lucha y que “convierte” a las autoridades actuales en las mismas de gobiernos pasados, los docentes se deslindaron electoral y políticamente de Morena.

–¿Puede decirse que la alianza electoral entre Morena y la CNTE ya se rompió?, plantearon los medios de comunicación.

–"No, no hubo ninguna alianza electoral con la CNTE, se equivocan y les pedimos a los medios de comunicación que también sean serios en sus preguntas; jamás hubo una alianza entre la CNTE y el gobierno, que el gobierno quiso utilizar a la CNTE es otra cosa, pero alianza, jamás lo hubo", aseguró Isael González, de la Sección 7 de Chiapas.

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En cuanto a los criterios que utilizarán para evaluar a los alumnos que han padecido su ausencia al frente de las clases a menos de un mes de que concluya el ciclo escolar, la maestra Elvira Veleces Morales, secretaria general de la sección 14 de la CNTE, dijo que eso es responsabilidad del gobierno federal.

-Preguntémoles (sic) al gobierno federal cómo van a resolver nuestras demandas para que podamos levantar nuestra huelga nacional; todo depende del gobierno federal, expuso la docente.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, al escuchar el cuestionamiento no ocultó su molestia y de plano reprobó la inquietud presente en las miles de familias que se encuentran a la espera de conocer si su hijo o hija tendrán que repetir el año escolar, mismo que concluirá en menos de un mes.

“Ay, no ande preguntando eso, háganles las preguntas a ellos” expresó en tono abrumado el disidente junto con el resto de sus colegas, entre ellas, la secretaria general de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Jenni Araceli Pérez Martinez.

–"Que él lo resuelva (el gobierno federal), ustedes deben decirle al gobierno que resuelva, por ellos estamos aquí en el paro nacional; el discurso no va a cambiar, no va a cambiar, no pueden andar culpando a la CNTE por las movilizaciones", sostuvo en voz alta, casi gritando.

–¿El gobierno tiene que evaluar a los alumnos?, se le insistió sin éxito a la profesora.

La mesa de diálogo es encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, así como por el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.