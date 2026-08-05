Beca Rita Cetina: tres letras cobran hoy 5 de agosto; ¿De cuánto y para qué es el apoyo?

La Beca Rita Cetina continúa con la dispersión de recursos para estudiantes de educación básica en México. Si eres beneficiario o tutor, conoce qué letras cobran hoy, cómo funciona el calendario de pagos y los datos más importantes de este programa federal.

La entrega de los apoyos de la Beca Universal Rita Cetina se realiza de manera escalonada con el objetivo de agilizar los depósitos y evitar aglomeraciones. Los pagos se efectúan de acuerdo con la primera letra del primer apellido del titular de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué letras cobran hoy la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, este 5 de agosto corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras D, E y F.

El resto del calendario queda de la siguiente manera:

D, E y F: 5 de agosto.

G: 6 de agosto.

H, I, J, K y L: 7 de agosto.

M: 10 de agosto.

N, Ñ, O, P y Q: 11 de agosto.

R: 12 de agosto.

S: 13 de agosto.

T, U, V, W, X, Y y Z: 14 de agosto.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y cuánto dinero entrega?

La Beca Rita Cetina es un programa del gobierno de México que busca apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica mediante apoyos económicos entregados de forma directa.

El recurso se deposita exclusivamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el pago una vez que el beneficiario está incorporado al programa.

Los montos varían según el nivel educativo y el tipo de apoyo:

Primaria: Se entrega un apoyo de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

Se entrega un apoyo de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares. Secundaria: Las familias reciben 1 mil 900 pesos bimestrales, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en este nivel educativo dentro del mismo hogar.

Por último, las autoridades exhortan a las familias a consultar únicamente los canales oficiales para verificar el calendario de pagos y evitar caer en información falsa o fraudes. Asimismo, recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta del Banco del Bienestar.