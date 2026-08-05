La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 5 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 5 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.
7:45 Horas | Sheinbaum anuncia jornada nacional de reforestación el 9 de agosto; será en los 32 estados
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo domingo 9 de agosto realizará una jornada nacional de reforestación con la participación de los 32 estados del país y cuya meta es reforestar y conservar mil 500 millones de árboles y plantas hacia 2030, con acciones en bosques, selvas, manglares, pastizales y áreas naturales protegidas de todo México.
La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que cada año en México se pierden alrededor de 204 mil hectáreas y los incendios afectan 846 mil hectáreas cada año, aunque este año se tuvieron más eventos de ese tipo. Además, 62 mil hectáreas se han perdido por plagas.