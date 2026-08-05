La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 5 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 5 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

7:45 Horas | Sheinbaum anuncia jornada nacional de reforestación el 9 de agosto; será en los 32 estados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo domingo 9 de agosto realizará una jornada nacional de reforestación con la participación de los 32 estados del país y cuya meta es reforestar y conservar mil 500 millones de árboles y plantas hacia 2030, con acciones en bosques, selvas, manglares, pastizales y áreas naturales protegidas de todo México.

La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que cada año en México se pierden alrededor de 204 mil hectáreas y los incendios afectan 846 mil hectáreas cada año, aunque este año se tuvieron más eventos de ese tipo. Además, 62 mil hectáreas se han perdido por plagas.

Mañanera de Sheinbaum hoy 5 de agosto: Video completo