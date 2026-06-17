Confiscan mazos y tubos a manifestantes en inmediaciones del Estadio CDMX

Como parte del operativo de seguridad desplegado para el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, policías capitalinos decomisaron a presuntos manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dos mazos, una barreta metálica, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal.

El decomiso se realizó luego de la inspección de los automóviles, realizada en Avenida de calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida del Imán, zona donde se desarrollaba una manifestación.

Los objetos fueron localizados en la cajuela de uno de los vehículos de los presuntos manifestantes.

Un despliegue de más de nueve mil elementos de seguridad se mantiene en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México Foto: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la acción se realizó en apego a los protocolos de actuación policial, como parte de las medidas preventivas implementadas para garantizar la seguridad y movilidad de los miles de aficionados que acuden al partido programado para la noche de este miércoles.

Todos los objetos fueron asegurados por los policías para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a los asistentes al encuentro deportivo o afectar el dispositivo de seguridad, el cual fue implementado en los alrededores del inmueble.

La SSC precisó que en ningún momento fueron confiscados teléfonos celulares a los manifestantes, como se difundió en algunas versiones.

Añadió que las revisiones quedaron registradas a través de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México.

Un despliegue de más de nueve mil elementos de seguridad se mantiene en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, así como en la denominada “última milla”, con el objetivo de resguardar a los asistentes y agilizar la movilidad antes, durante y después del partido.