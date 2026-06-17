Continúa desabasto de gasolina en Oaxaca por bloqueo de la CNTE a planta de Pemex

Al cumplirse más de 24 horas de desabasto de gasolina en las estaciones de servicio de la capital y zona metropolitana de Oaxaca por el plantón que integrantes del magisterio oaxaqueño, adherido a la Sección 22 SNTE-CNTE, mantienen a las puertas de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, en el municipio conurbado de Santa María El Tule, crece el malestar entre la población al verse afectados directamente por los manifestantes y el silencio oficial.

Tras la crisis, durante la madrugada, los maestros “permitieron” por un par de horas que algunas pipas de Pemex ingresaran a la planta para abastecerla de combustible y otras a comprarlo para después entregarlo a las gasolineras, pero esto fue insuficiente debido a la alta demanda.

En algunos casos, los propietarios limitaron la venta, con el propósito de que alcanzaran el mayor número de consumidores del producto.

Sin embargo, pese a la molestia generalizada, los miembros de la CNTE volvieron a cerrar la TAR de Pemex y advirtieron que reforzarán este bloqueo, pues, “es falso, que exista desabasto de gasolina; se trata de una mentira de la iniciativa privada que busca desprestigiar al magisterio”, sostuvieron.

A través de un comunicado firmado por el secretario de Organización, César García Zurita, se informó que las bases deberán organizar relevos para sostener la presencia en la planta de almacenamiento y distribución de combustibles, sin descuidar el plantón instalado en el Zócalo de la capital oaxaqueña.

Exhortó a los integrantes del magisterio a mantenerse en “alerta máxima” ante cualquier acción que consideren una agresión contra el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO).

En tanto, el gobierno estatal de Salomón Jara Cruz decidió guardar silencio ante la molestia social que provoca la falta de combustible y el cierre temporal de varias estaciones de servicio, inclusive, la gasolinera administrada por el Sistema DIF-Oaxaca, ubicada en Calzada Niños Héroes, y Avenida Juárez, en el Centro Histórico.

De igual forma, otro grupo de profesores de la CNTE volvieron a instalarse en el acceso principal y laterales del aeropuerto internacional de Oaxaca, afectando de manera directa a los pasajeros, como ocurre desde hace dos semanas, cuando la base magisterial decidió apostarse en los alrededores de la terminal aérea.