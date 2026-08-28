Ante fraudes, IPN renuncia a examen virtual; asume formato  hibrido

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) determinó aplicar de forma presencial el examen de segunda vuelta para los aspirantes a nivel superior de la Ciudad de México y su zona conurbada.

Esto, para proteger su proceso de admisión ante la crisis que estalló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por las irregularidades en su primer examen de ingreso realizado 100% a distancia.

La evaluación 2027-2 para aspirantes de la Ciudad de México y la zona conurbada al Politécnico se aplicará en sedes físicas el próximo 26 de septiembre. En tanto, en los más de 20 estados con presencia institucional se mantendrá el formato digital.

El IPN utiliza tecnología desarrollada por Territorium Life para sus evaluaciones a distancia, la misma empresa que estuvo a cargo del primer examen de ingreso a licenciatura completamente en línea de la UNAM, cuya aplicación estuvo marcada por anomalías que llevaron a la máxima casa de estudios a implementar un examen de control presencial.

Fuentes del Instituto Politécnico Nacional aclararon que no se detectaron hackeos ni anomalías en sus bases, pero prefirieron anticiparse a cualquier irregularidad.

La decisión de concentrar la aplicación presencial en la capital responde a que en esta región se encuentra el mayor número de aspirantes.

El IPN fue una de las primeras instituciones públicas de educación superior en México en trasladar su examen de admisión a un esquema completamente digital. El cambio comenzó en 2022 y se realizó mediante la plataforma Edtest.ai, desarrollada por Territorium.

Urgen a revisar modelo

Para Luis Armando González Placencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la investigación por las trampas detectadas en el examen de ingreso en línea de la UNAM debe abrir una discusión más amplia sobre el modelo de admisión que utilizan las universidades del país.

Afirmó que dicha discusión no debe concentrarse únicamente en el formato de aplicación de las pruebas, sino en la pertinencia de éstas.

IPN frena examen en línea; busca proteger su proceso tras crisis en la Universidad

La institución, que comparte al proveedor de la UNAM, Territorium Life, aclaró que no ha detectado hackeos en sus sistemas, pero optó por un esquema híbrido, aclaró que no ha detectado hackeos en sus sistemas, pero optó por un esquema híbrido

La crisis que estalló en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por las irregularidades en su primer examen de ingreso a distancia alcanzó al Instituto Politécnico Nacional (IPN): para blindar su proceso de admisión, la institución decidió sacar de línea el examen de segunda vuelta para los aspirantes de la Ciudad de México y su zona conurbada.

La prueba del proceso 2027-2, programada para el 26 de septiembre, se aplicará de manera presencial en la capital y el Área Metropolitana, mientras que en los más de 20 estados donde el IPN tiene presencia se mantendrá el formato digital.

La decisión cobra especial relevancia: el IPN utiliza tecnología desarrollada por Territorium Life para sus evaluaciones a distancia, la misma empresa que estuvo a cargo del primer examen de ingreso a licenciatura completamente en línea de la UNAM, cuya aplicación estuvo marcada por anomalías que llevaron a la Universidad a implementar un examen de control presencial.

El cambio de último momento fue ratificado este miércoles por el Consejo General Consultivo del IPN —máximo órgano colegiado del instituto— tras la presentación del dictamen a cargo de Marco Antonio Sosa Palacios, secretario de Servicios Educativos.

De acuerdo con fuentes del Politécnico, la institución tomó la determinación como un protocolo estrictamente preventivo tras la vulneración registrada en el sistema empleado por la UNAM. Si bien el IPN asegura que no ha detectado anomalías, hackeos ni alteración de resultados en sus bases de datos, prefirió blindar su prueba.

La medida representa un contraste directo con la convocatoria oficial que el propio IPN publicó el pasado 15 de julio para este proceso. Dicho documento estipula explícitamente en su base Sexta que “el examen de admisión se aplicará en línea conforme a la fecha y horario señalado en la Ficha de Examen”, obligando a los aspirantes a presentar la prueba mediante computadora con cámara web, micrófono y el uso del navegador seguro (LockDown Browser).

Asimismo, el instructivo institucional detalla un estricto protocolo digital al advertir que “el sistema estará grabando y monitoreando de manera continua el desarrollo del examen y reportará cualquier incidencia durante la aplicación de este”, precisando que las evidencias de posibles irregularidades serán verificadas únicamente por personal autorizado del Politécnico. La convocatoria remata con una advertencia tajante: “Si el aspirante comete alguna de estas faltas o conductas, se bloqueará la aplicación del examen, por lo que, en ninguno de estos casos se reprogramará el mismo”.

El antecedente que conecta al IPN con la crisis de la UNAM

El Politécnico fue una de las primeras instituciones públicas de educación superior en México en trasladar su examen de admisión a un esquema completamente digital. El cambio comenzó en 2022 y se realizó mediante la plataforma Edtest.ai, desarrollada por Territorium.

En aquel proceso, el IPN reportó que más de 91 mil aspirantes presentaron la evaluación durante tres días y que la plataforma funcionó sin interrupciones pese a una carga superior a 90 mil usuarios simultáneos. El sistema incorporaba herramientas de inteligencia artificial para verificar la identidad de los aspirantes, monitorear las sesiones mediante la cámara y detectar posibles conductas indebidas.

Ese antecedente fue utilizado posteriormente por la UNAM como parte de la justificación para contratar a Territorium para su primer examen de ingreso a licenciatura completamente en línea. La experiencia del Politécnico fue presentada como parte de los argumentos para acreditar que la empresa contaba con capacidad para operar evaluaciones masivas a distancia.

La diferencia ahora es que, mientras la UNAM tuvo que implementar un examen de control presencial después de detectar anomalías en su proceso de admisión 2026, el IPN sostiene que no ha encontrado irregularidades propias, pero decidió adoptar una medida preventiva ante lo ocurrido en la máxima casa de estudios.

El IPN modificó su examen de admisión 2027-2 a formato presencial en CDMX y Edomex como blindaje preventivo tras anomalías en la UNAM. Especial

Un examen híbrido

La medida no implica que el Politécnico haya suspendido su segunda vuelta ni que haya abandonado definitivamente el modelo digital. El proceso será híbrido. Los aspirantes de la Ciudad de México y zona conurbada realizarán el examen presencialmente, mientras que quienes participen desde las entidades donde el IPN cuenta con unidades académicas foráneas continuarán haciéndolo en línea.

La decisión de concentrar la aplicación presencial en la capital responde a que en esta región se encuentra el mayor número de aspirantes. La medida, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, se mantendrá mientras se revisan y refuerzan los mecanismos de seguridad de la plataforma.

El calendario aprobado por el Consejo General Consultivo este jueves establece que la entrega de solicitud de registro y expedición de ficha de examen será del 31 de agosto al 4 de septiembre; la evaluación se realizará el 26 de septiembre y los resultados serán publicados el 24 de octubre.

El dictamen de la Comisión Especial para aprobar los criterios del proceso de admisión de alumnos de nivel superior fue aprobado por el Consejo General Consultivo con 181 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.

Así, el mismo sistema tecnológico cuya experiencia en el IPN ayudó a respaldar la llegada del examen en línea a la UNAM queda ahora en el centro de una nueva decisión preventiva del Politécnico: mantener la prueba digital en más de 20 estados, pero volverla presencial en la zona donde concentra la mayor demanda.