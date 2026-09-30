Senado aprueba la “Ley Antimemes”; Morena niega freno a memear

Morena, Partido Verde y PT en el Senado aprobaron en lo general y en lo particular la denominada “Ley Antimemes” que castiga con cárcel a quien genere parodias utilizando la identidad gráfica del gobierno federal.

Así con 68 votos a favor y 34 en contra de PAN, PRI y MC el pleno del Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal en materia de piratería.

Durante la discusión, la oposición cuestionó los alcances del artículo 403 Bis, al considerar que puede poner en riesgo la libertad de expresión, particularmente por su posible impacto en contenidos digitales, memes, sátira política y parodias, aunque Morena negó que se ponga freno a memear.

Ahora, el artículo 403 Bis establece de uno a cinco años de prisión y multas de entre mil y 10 mil UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial de instituciones públicas para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

El texto aprobado establece condiciones para que se configure el delito, entre ellas que la conducta se realice a escala comercial y que tenga como finalidad inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

Por ello, el artículo no establece una sanción automática por elaborar o difundir un meme, sino que contempla esos elementos como parte de la conducta que puede ser sancionada.

Durante la sesión de este miércoles, legisladores de PAN, PRI y MC cuestionaron el artículo 403 Bis y señalaron que su redacción puede generar riesgos para la libertad de expresión.

La senadora Guadalupe Murguía, del PAN, señaló que aunque el artículo no sanciona específicamente los memes o la sátira, la redacción puede dejar abierta la posibilidad de que contenidos de crítica política sean sujetos a interpretación de las autoridades.

Lo que sorprende es que haya un artículo, así como por debajo de la mesa, en donde se establece sanción originalmente hasta siete años de prisión y más de un millón de pesos de multa para que el que imite, use, reproduzca la imagen gráfica oficial y decían la imagen oficial, cualquier tipo de imagen oficial y es un nuevo tipo penal y esto no puede ser que un tipo penal tenga esta ambigüedad, esta vaguedad”, señaló.

El senador Javier Corral, de Morena, rechazó que las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tengan como propósito sancionar la crítica o la sátira política, y sostuvo que las nuevas disposiciones buscan combatir el fraude y proteger a creadores, artistas, inventores y empresas frente a la piratería y la falsificación.

Se ha dicho que es un intento para evitar y sancionar la crítica política prohibiendo la sátira. Nada más equivocado”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Justicia, dijo que en comisiones se modificó la redacción original, para precisar que el delito únicamente se configura cuando el uso de la identidad gráfica oficial tenga como finalidad inducir a error o engaño para cometer un ilícito respecto del origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.