UNAM concentra en nueva coordinación los procesos de ingreso tras crisis del examen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó a instrumentar una de las principales recomendaciones surgidas de la revisión al accidentado proceso de ingreso a licenciatura de 2026: concentrar en una sola instancia la organización y coordinación institucional de los procesos de selección de aspirantes.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a Joaquín Narro Lobo como titular de la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares, y este miércoles el secretario General de la Universidad, Javier de la Fuente Hernández, le dio posesión del cargo.

El nombramiento ocurre después de que la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Examen de Ingreso a la Licenciatura para el ciclo 2026/2027-1 recomendara establecer un modelo de gobernanza con una sola instancia responsable de coordinar las distintas etapas de los procesos de selección.

La recomendación forma parte de la reestructuración institucional derivada de la crisis registrada en el examen de ingreso en línea de este año, en el que la UNAM detectó comportamientos atípicos en los resultados y posteriormente realizó un examen de control presencial para contrastar el desempeño de los aspirantes.

La revisión de la Comisión Técnica documentó, entre otros aspectos, que los mecanismos de supervisión utilizados durante el examen en línea permitían identificar incidencias de manera individual, pero no estaban diseñados para detectar patrones agregados.

Además, señaló la necesidad de fortalecer la validación de los instrumentos de evaluación, la intervención de las áreas especializadas en tecnologías de la información y el acompañamiento técnico durante los procesos.

En ese contexto, la nueva Coordinación tendrá entre sus funciones definir las responsabilidades de las distintas áreas involucradas en las etapas de ingreso, fortalecer los mecanismos de validación de los instrumentos de evaluación y garantizar la participación oportuna de las áreas especializadas en tecnologías de la información y comunicación.

También establecerá mecanismos permanentes de asesoría y acompañamiento técnico.

La designación de Narro Lobo coloca al frente de esta nueva instancia a un funcionario que participó directamente en el proceso de revisión. En julio pasado fue nombrado secretario técnico de la Comisión Técnica de Personas Expertas que analizó el proceso de selección de ingreso a licenciatura.

Narro Lobo es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor titular “B” de tiempo completo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en los ámbitos docente, jurídico y de administración pública y universitaria.

En la UNAM encabezó la Dirección General de Atención a la Comunidad, de febrero de 2024 a abril de 2026, y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, de abril a septiembre de este año. También fue secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La nueva Coordinación tendrá además bajo su responsabilidad los programas de becas, como parte del reforzamiento de los servicios escolares.

El cambio ocurre mientras la Universidad prepara sus siguientes procesos de admisión y después de que, tras la crisis del examen en línea, el rector anunció que los futuros procesos de ingreso volverían a realizarse de manera presencial, con dispositivos precargados y sin conexión a internet.